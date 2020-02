Vor diesem Hintergrund verwundert‘s nicht, dass eine Donaueschingerin einen gehörigen Schrecken bekam, als sie mitten in der Nacht, es war gegen zwei Uhr, aufwachte, weil sie Geräusche hörte, die sie nicht sofort einordnen konnte. Versucht da womöglich jemand, das Türschloss aufzubrechen, um dann auf Beutezug in ihrem Haus zu gehen? Sollte sie Opfer eines Verbrechens werden? Was tun? Also raus aus dem Bett und auf leisen Sohlen in Richtung Telefon, um einen Notruf an die Polizei abzusetzen. Beamte des Polizeireviers Donaueschingen waren auch ruckzuck vor Ort und suchten das Anwesen ab. Doch: Fehlanzeige, es war kein böser Bube zu entdecken. Nicht im Haus und auch nicht in der Umgebung. Doch woher dann das Knistern und Geraschel, das die Bewohnerin so einen großen Schrecken versetzt hat?

Die Beamten machten bei ihrem Kontrollgang schließlich die Geräuschquelle ausfindig: Im Garten des Anwesens entdeckten sie eine locker befestigte Plane, die durch den Wind stark flatterte und für das als verdächtig eingestufte Geräusch verantwortlich war. Entwarnung.

Die Polizeibeamten waren der Frau nicht böse, quasi zu einem Fehlalarm ausgerückt zu sein. Denn bei Rettungskräften gilt ganz allgemein das Motto: Lieber ein Anruf zu viel, als gar keiner – auch wenn am Ende keine Straftat so wie in diesem Fall hinter einer Wahrnehmung oder Beobachtung steckt.