von SK

Getönte Scheiben, am Kühler prangt das Zeichen eines Premiumautobauers, der Roadie lädt das Equipment ein, das erleben eigentlich nur Rockstars auf Tournee . Die FG-Juniors konnten diese Atmosphäre hautnah erleben. Auch im Club Zentral in Stuttgart, der professionell ausgestatteten Location setzte sich das Erlebnis „Rockstar“ nahtlos fort: Catering, Bühnenaufbau, Licht, Backline, alles stimmte und machte Lust auf gute Musik.

Donaueschingen Donaueschinger Schülerband träumt vom großen Sprung auf die Southside-Bühne Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Soundcheck und einem kleinen Stadtbummel um den Kopf frei zu kriegen, betrat die erste Band die Bühne beim Regiofinale des Schooljam-Wettbewerbs. Zwölf Bands aus ganz Baden-Württemberg, deren Musiker im Alter von zehn bis 19 Jahren waren, ob mit oder ohne Handicap, ob allein oder zu zehnt, alle gaben hochmotiviert alles um die begehrte Weiterleitung ins Online-Voting zu ergattern und dem Traum vom großen Auftritt beim Southside Festival einen Schritt näher zu kommen.

Schon beim Soundcheck wurde klar, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben würde, so gut vorbereitet war die Konkurrenz. Am Ende wurde es für die FG-Juniors, die als jüngste Band einen ausgezeichneten Auftritt ablieferten, ein ausgezeichneter sechster Platz, leider ohne eine Weiterleitung in die nächste Runde. Trotzdem haben die jungen Musiker vom Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen, die jetzt ein ganzes Jahr Zeit haben neue Songs zu schreiben und musikalisch weiterzukommen, eine tolle Erfahrung gemacht.