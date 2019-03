Mit Erlöschen der letzten Fasnet-Funken ist der nächste Punkt im Festkalender des Jahres abgehakt. Jetzt geht es stramm auf Ostern zu. Auch wenn die Straßen teilweise noch mit bunten Bändeln geschmückt sind: Für die Wirtschaft gibt es zwischen den Festen natürlich keine Fastenzeit, geschweige denn irgendeine Art von Pause. Geradezu im fließenden Übergang sind in den Auslagen vieler Geschäfte bereits Schokoladen-Hasen, kleine Nester und Eier zu finden. In Australien gibt es übrigens zu dieser Zeit Schoko-Bilbys. Die Tiere sind dort häufiger als Hasen.

40 oder 49 Tage?

Mit Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit. „Sieben Wochen ohne...“, so lautet das Motto der evangelischen Fastenaktion. Dabei geht es doch eigentlich nur um 40 Tage. Sieben Wochen, das wären jedoch 49 Tage. Das hängt damit zusammen, dass Sonntage nicht mit in die Rechnung kommen. Wer das bisher nicht wusste: Sonntage sind tatsächlich fastenfrei. Ein Fest. Jede Woche. So wie Muslime in der Zeit des Ramadan nach Untergang der Sonne entsprechend schmausen dürfen.

Den Fasten-Effekt verstärken

Mit dieser Erklärung soll jetzt aber bei all jenen, die sich zu einem Fasten irgendwelcher Art entschieden haben, die Versuchung nicht wieder entfacht werden. Es ist doch so, dass jedes Fest auch den Alltag definiert – und umgekehrt. Ohne das Fest zum Ende der Woche, wäre also auch die Fastenzeit keine richtige. Und vielleicht ist das ja nur ein zusätzlicher Aspekt, der den Fasten-Effekt nur verstärkt. Wer es schafft, lediglich einen Tag in der Woche vom Fasten zu fasten, geht eventuell noch viel gestärkter aus dieser Zeit. Immerhin erfordert es ordentlich Disziplin, nach einer kurzen Auszeit im üblichen Rhythmus, wieder in die Enthaltung zurück zu kehren.

Als Entlohnung warten ja zu Ostern auch wieder üppige Schlemmereien. Und die schmecken vermutlich nach der Fastenzeit noch besser. Sagen zumindest jene, die sich daran halten.