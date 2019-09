von Anita Reichart

Der Kirchenchor will das Adventskonzert wieder als Projektchor gestalten. Zwei Tage vor Heiligabend will die klingende Gemeinschaft mit einem Benefizkonzert am 4. Advent Vorfreude auf das anstehende Weihnachtsfest in die Herzen bringen. Nun werden noch Mitstreiter gesucht.

Voraussetzung: Spaß am Singen

Angesprochen ist jeder, männlich oder weiblich, das Alter ist egal. Einzige Voraussetzung ist: Man sollte Spaß am Singen von besinnlichen Weihnachtsliedern haben und die Öffentlichkeit nicht scheuen. Auch Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Niemand müsse Chormitglied werden, betonen die Verantwortlichen. Wenn dies sich natürlich nach dem Projekt ergeben würde, werde man niemanden wegschicken.

Singen macht gesund

Das der heimische Chor mit viel Herzblut dabei ist und mit seinen Stimmen immer wieder Freude in die Herzen bringt, hat bestimmt schon jeder bemerkt, der in der Vergangenheit bei solch einem vorweihnachtlichen Konzert dabei war. Und einen positiven Nebeneffekt hat das Chorsingen auch: Diverse Studien belegen, dass Singen gesund ist, weil man ruhig und gleichmäßig atmet. Lieder mit langen Sätzen hätten eine ähnliche Wirkung wie Atemübungen im Yoga. Sogar die mentale Verfassung lasse sich durch Singen beeinflussen.

Kontakt und erste Probe

Die erste Probe findet am 11. Oktober um 20.15 Uhr im Josefsheim hinter der Kirche unter der Regie des Vorsitzenden und Chorleiters Walter Köhler statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07705/1254.