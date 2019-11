von Anita Reichart

Mit der bewährten Spitze startet der Wolterdinger Tennisclub in das neue Vereinsjahr. Mit fast einer Runderneuerung will man zum einen die Kameradschaft untereinander stärken, als auch eventuell neue Mitglieder für den weißen Sport gewinnen. Und auch bei anstehenden Vereinsjubiläen im Ort will man sich natürlich beteiligen.

Attraktivität muss hoch

Das Vorstandsgremium um ihren Kopf Armin Strobel, der mit einer Enthaltung wieder das Wohlwollen der 27 Anwesenden bekam, hat sich Gedanken gemacht: Man muss die Attraktivität des Vereins steigern, sind sich alle sicher. Ab der neuen Saison will man regelmäßig freitags gemeinsam trainieren. Und angedacht ist ebenfalls, an jedem dritten Freitag im Monat, eine Art „Tag der offenen Tür“ zu organisieren. Also ein zwangloses Schnuppern. „Jeder soll Spaß haben. Primär geht es darum, den Tennisclub populärer zu machen“, erklärt Vorsitzender Armin Strobel. Eventuell hätten die Bogenfreunde und der Fußballclub, die auch im Dammbereich stationiert sind, Interesse mitzumachen. Denn jeder sei doch froh, neue Mitglieder zu bekommen. Genaues wird nun erarbeitet.

Der sportliche Erfolg

Ansonsten hüpft der Tennisball bei dem aktuell 36 Aktiven, 61 Passiven sowie 18 Jugendlichen und zwei Studenten zählenden Verein nicht so rund hin und her. Außer die U 18 Mädchen in Spielgemeinschaft mit Pfaffenweiler, die Vize-Meister in der zweiten Bezirksliga wurden. Die Herrenmannschaft belegt den vierten Platz in der ersten Kreisliga, und die Herren 70 steigen von der ersten in die zweite Bezirksliga ab.

Wahlen und Ehrungen

Christa Franz wurde wieder als Schriftführerin bestätigt, neuer Sportwart ist Alexander Haas, und als Beisitzer fungieren Bernhard Hessemann und Tim Kaltschmidt.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Melanie Held und Stefanie Zier geehrt. Und für 25 Jahre, Frank Büchler der auch schon bald zwanzig Jahre die Kasse verwaltet.

Beim Jubiläum des Fußballclubs im kommenden Jahr, wollen sich die Tennisspieler aktiv beteiligen. Selbes beim 2022 stattfindenden Wolterdingen-Jubiläum.