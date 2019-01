Donaueschingen vor 51 Minuten

Schnell reagiert: Polizeistreife verhindert Einbruch in Apotheke an der Karlstraße

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag offenbar einen Einbruch in eine Apotheke an der Karlstraße verhindert. Um zwei vor Ort kontrollierten Männern die Straftat nachzuweisen, reicht die Spurenlage noch nicht aus.