Eine regelrechte Flut von Internet-Ratgebern rund um den Jahreswechsel zeigt, dass es für dieses Thema einen Markt gibt. Je nach Betrachtungsweise wirbt man dort für gute Vorsätze ohne Überforderung, für solche, die einen ökologisch-grundierten Plan verfolgen oder andere, die auf Belohnung und Erfolgserlebnis setzen.

Dabei kann man sich mit einer falschen Terminierung dieser Selbstverpflichtung schon früh im Jahr richtig schlechte Laune machen. Man nehme zum Beispiel einen Raucher, der sich just in der Neujahrsnacht dafür entscheidet, die Glimmstängel künftig zu meiden. Verkündet er diese Entscheidung mit dem vierten Glas Wein in der Hand, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie der Schwur nicht mal bis zur Taxitür halten lässt.

Wem es wiederum darum geht, sich in der Vorsatz-Frage selbst zu „bescheißen“, dem stehen viele Möglichkeiten offen. Warum nicht einen bestimmten Sportkurs belegen? Blöd nur, dass der erst in Oktober stattfindet. Der gute Vorsatz glüht auf diese Weise ein dreiviertel Jahr weiter. Ende ungewiss, schlechtes Gewissen überschaubar. Das nächste Neujahr ist ja gar nicht mehr weit weg.

Was bleibt, ist ein wenig Abstand. Lassen wir sie einfach geschlossen, die Vorsätze-Schachtel. Es reicht doch schon aus, sich im Alltag dort, wo es möglich ist, zu Fuß zu bewegen, allzu viel Süßes zu vermeiden, aufs Fleisch ein wachsames Auge zu haben und seinen Mitmenschen stets mit Freundlichkeit zu begegnen. Wo das mal nicht klappt, zerbricht kein Vorsatz. Die nächste Chance wartet schon.

