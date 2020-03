von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Skater, Rollschuhfahrer, Radfahrer und Spaziergänger tummeln sich bei gutem Wetter auf der alten B 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Für viele Aasener Autofahrer ist sie der nächste Weg zum Arbeitsplatz oder Einkauf in Villingen-Schwenningen. Ein nicht genormtes Straßenschild ermahnt alle Nutzer, miteinander auszukommen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Zudem ist seit einigen Jahren die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern vorgeschrieben. Für viele Aasener Autofahrer ist diese Situation seit langem ein Ärgernis. Sie machen jetzt mobil.

Die schnurgerade alte Verbindung zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim verführt schließlich auf der überschaubaren Strecke doch leicht dazu, etwas schneller zu fahren. Und so handelt man sich immer wieder Bußgelder ein. Wenn es ganz schlimm kommt und man bei über 70 Stundenkilometern geblitzt wird, muss man gar für vier Wochen seinen Führerschein abgeben und muss auch noch einiges draufzahlen. Ein Ärgernis, das am Donnerstagabend im Ortschaftsrat auf der Tagesordnung stand.

Andere Strecken sind riskanter

Die B 27 verläuft auf dem Gelände der Kommunen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Immer wieder habe man sich wegen dieser unverständlichen Geschwindigkeitsbeschränkung an die Stadt Donaueschingen gewandt, beklagt sich Hans-Peter Rolle, aber vom Oberbürgermeister keine Antwort bekommen. Noch ärgerlicher ist für ihn, dass der Ortschaftsrat Aasen bei der Entscheidung überhaupt nicht gehört worden sei. Und schließlich sei die Verkehrssituation auf der Steig, über die man von Aasen her auf die alte Bundesstraße zufährt, weitaus gefährlicher. Hier darf man auch im relativ riskanten Kuppenbereich laut Beschilderung bis zu 70 Stundenkilometer schnell sein.

Jürgen Hall konnte als erfahrener Polizeibeamter seinen Ortschaftsratskollegen einen fachlichen Kommentar nicht ersparen: Der Autofahrer habe seine Geschwindigkeit und sein Fahrverhalten der jeweiligen Verkehrssituation anzupassen. Schließlich wurde auch aus den Reihen der Ortschaftsräte die Verkehrssituation am Recyclinghof am Bad Dürrheimer Ende der alten B 27 kritisiert. Parkende Lastwagen, die hier Abfälle anliefern, verengen die Fahrbahn. Als besonders gefährlich aber werden insbesondere nachts und bei Nebel am Straßenrand abgestellte unbeleuchtete Container wahrgenommen.

Um Überprüfung wird gebeten

Auf Verwaltungsebene ist in Sachen Geschwindigkeitsregelung auf der alten B 27 – allerdings nichtöffentlich – mit dem Regierungspräsidium offensichtlich schon einiges gelaufen, aber bisher nichts Grundlegendes verändert worden. Auf Vorschlag von Ortsvorsteher Horst Hall einigten sich die Aasener Ortschaftsräte jetzt einstimmig auf einen erneuten Versuch, die zulässige Geschwindigkeit auf der alten B 27 heraufzuschieben, und zwar auf 80 Stundenkilometer. Gegenüber dem Landratsamt als zuständiger Behörde soll nun dargelegt werden, dass man die 50 Stundenkilometer-Begrenzung bei der gegenwärtigen Verkehrssituation für nicht gerechtfertigt hält und um eine Überprüfung der Situation gebeten werden.