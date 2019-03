Was waren das für Hoch-Zeiten für den guten alten Aprilscherz. Damals überboten sich die Zeitungen mit lustigen Meldungen, die, haarsträubend aber doch bodenhaftend genug, die Leser foppten. Doch mancher nahm es später krumm, nachdem er die Flunkerei in den Bekanntenkreis getragen und sich tags drauf zum Esel stempeln ließ. Dicker Hals statt befreites Lachen. Das wollte niemand. Und so besannen sich die örtlichen Nachrichtenorgane auch am ersten Tag des wetterwendischen Monats auf ihre seriöse Seite: was in Zeiten von Fake News sicher nicht völlig falsch erscheint.

Schade halt, denn die Redaktion hat treue Leser, die sich offenbar einen kernigen Aprilscherz gerne mal wieder in absurder Erzählung und üppiger Farbenpracht im Blatt wünschen. Wie etwa Edgar Feder. Der Neudinger hat eine Aprilscherz-Dramaturgie vorgeschlagen, welche die Freizeitgestaltung Neudinger Rentner und ein augenzwinkerndes politisches Statement mustergültig verbände.

Die Streit um die Windkraftanlagen auf der Länge sei symptomatisch für den Zustand für unser Gemeinwesen und dem Normalbürger nicht mehr zu vermitteln, sagt der pensionierte Polizist. Also Zeit, das eher heikle Thema mit einer Prise Humor anzureichern. Und weil die großflächige Rodung der Länge etliche Monate zurückliegt und ein Baubeginn in einer ungewissen Zukunft, gründet des Scherzes Kern. Denn Feder und seine Rentner, so der Plan, forsten fürs Aprilscherz-Foto einfach mal die Länge-Brache wieder auf. Bei der mutmaßlich langwierigen gerichtlichen Einigung dürften die Tännle bis Baubeginn zu nutzbaren Baumstämmen herangewachsen sein, feixt der 62-jährige Pensionär.

Wie praktisch, dass Feder mit der Aufgabe betraut ist, einmal im Monat bis zu 20 Neudinger mit einer kleinen Exkursion samt geselligem Beisammensein zu beglücken. Dieses Mal also wäre es zur Länge gegangen. Mit allem möglichen forstwirtschaftlichem Equipment. So eine Art moderner Bauernkrieg-Zug, witzelt der Neudinger. Und was die Marketenderinnen von damals anlangt, pflegt Feder im Sinne seiner Geschlechtsgenossen einen sättigenden Egoismus. Auf dem Bild vom "Einsatz" wäre natürlich auch noch Platz für die Rentnerfrauen mit Vesperkörben und Getränken. Diese Stärkung würde gewiss nicht wieder nach Hause getragen. Bildschnitt. Schade. Aus der (April)traum.