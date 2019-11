An einem dort abgestellten Mercedes-Kleintransporter des Typs Citan wurde die Scheibe der linken Schiebetüre eingeschlagen. Danach entwendet der Täter erkzeuge und Handmaschinen aus dem Fahrzeug. . Der Firmenparkplatz befindet sich an der Bregstraße, nahe der Einmündung Mollensteinstraße. Der bei der Tat entstandene Sach- und Diebstahlsschaden dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 erbeten.