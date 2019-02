Seit den Sechzigern gibt es die Minigolfanlage beim Parkschwimmbad bereits. Sie ist mittlerweile eine feste Insitution in der Stadt, auf der schon Generationen von Donaueschingern ihren kleinen Golfschläger schwangen. Zwar seien die verschiedenen Bahnen der Anlage immer mal wieder auf Vordermann gebracht worden, allerdings bisher nicht in einem größeren Rahmen. Das wird jedoch dringend notwendig. An vielen Stellen ist die Farbe ab, Risse auf der Bahn bringen die Golfbälle auf die falsche Spur.

Startschuss wohl im April

Besitzer der Anlage ist die Stadt, die sie an Güney Birdüzer verpachtet. Aktuell sei man bei der Stadtverwaltung daran, die Ausschreibungsunterlagen zusammen zu stellen: "Das Vergaberecht im öffentlichen Bereich erfordert eine beschränkte Ausschreibung der Sanierungsarbeiten im Bereich der Minigolfanlage", erklärt Beatrix Grüninger, Pressesprecherin des Rathauses. Sie ergänzt: "Die Ausschreibung selbst ist für Anfang März 2019 terminiert. Sofern es die Witterung zulässt, soll mit der Ausführung der Sanierungsarbeiten im April 2019 begonnen werden."

40 000 Euro stehen zur Verfügung

Pächter Birdüzer will einen Teil der Kosten durch Spenden aufbringen, es haben sich wohl auch schon einige Geldgeber bereit erklärt, beim Erhalt dieser Donaueschinger Kulteinrichtung mitzuwirken. Aber wie viel soll die Sanierung überhaupt kosten? Man habe dazu seitens der Stadt bereits ein Angebot eingeholt, das zur Kostenschätzung für den Haushaltsplan 2019 herangezogen worden sei, erklärt Grüninger. "Auf Grundlage des Angebots wurden im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 40.000 Euro für die Sanierung der Minigolfanlagen eingestellt." Etwa 10 000 bis 15 000 Euro davon will Birdüzer mit den Sponsoren aufbringen.

Parallele Arbeiten

Minigolffreunde müssen allerdings keine Befürchtung haben, dass die Bahnen im Sommer nicht zur Verfügung stehen werden. Einerseits hat Birdüzer den Wunsch, dass die Arbeiten parallel zum Betrieb laufen können, andererseits sollen die Arbeiten in einigen Wochen abgeschlossen sein: "Sofern es die Witterung zulässt, können die Sanierungsarbeiten innerhalb von vier bis sechs Wochen abgeschlossen werden", erklärt Grüninger.

Für die Sanierung der Minigolfanlage ist Betreiber Güney Birdüzer noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Wer das Anliegen in irgendeiner Form unterstützen möchte, kann sich per Telefon an Birdüzer wenden, unter 0172/7430918. Geöffnet ist der Platz neben dem Donaueschinger Parkschwimmbad bei schönem Wetter ab 13 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ab 11 Uhr.