Die ersten beiden Mehrfamilienhäuser Alte Gärtnerei Nr. 1 und Nr. 2 mit insgesamt 27 Wohnungen sowie einer Tiefgarage sind fertiggestellt. Zwischenzeitlich sind die meisten Wohnungen schon bezogen. Einzig eine 2,5-Zimmerwohnung mit ca. 78 qm im 2. Obergeschoss des Hauses Nr. 2 steht noch zum Verkauf. Zur Eigentümerschaft der beiden Häuser gehört der Neubau in der Stadtgrabenstraße 29. Es entstehen vier Wohnungen, von denen drei verkauft sind. Interessenten können sich noch für eine 3,5-Zimmerwohnung mit ca. 80 qm entscheiden.

Tolle Projekte

Der große Verkaufserfolg bestätigt die beiden Geschäftsführer Stefan Weißer und Walter Rombach darin, in Geisingen mit seiner zentralen Lage und der Anbindung an die Autobahn A 81, dieses Neubauprojekt zu verwirklichen und im Anschluss an die Fertigstellung der beiden ersten Häuser in einem zweiten Bauabschnitt das dritte und vierte Gebäude zu erstellen. Der Baubeginn ist geplant für den Herbst 2019, bei dem mit der Erweiterung der bestehenden Tiefgarage begonnen wird.

Es entstehen 29 Wohnungen mit Flächen von ca. 61 qm bis ca. 124 qm. Diese werden, wie auch die Häuser Nr. 1 und Nr. 2, mit großen dreifachverglasten Fenstern, einem behindertengerechten Aufzug, welcher den barrierefreien Zutritt in die Wohnungen ermöglicht, ausgestattet. Parkettböden und eine zeitgemäße Badezimmerausstattung ergänzen die hochwertige Bauweise. Das Sicherheitskonzept wird umgesetzt, indem die Wohnungseingangstüren mit einer Dreifachverriegelung ausgestattet werden und die Türgegensprechanlage eine Kamera erhält.

Durch den Einbau einer CO2-neutralen Pellets-Heizungsanlage und der energetischen KfW-55-Bauweise haben die Käufer die Möglichkeit ein zinsgünstiges Darlehen bei der KfW-Bank mit staatlicher Förderung zu beantragen. Durch die Dachbegrünung und den Einbau einer Retentionszisterne wird auch eine ökologisch, zeitgemäße Regenwasserbewirtschaftung erreicht.