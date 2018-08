Der Kunsthistoriker räumte ein, der Zugang zur zeitgenössischen Kunst sei schwieriger als zu den Renoirs und Monets des 19. Jahrhundert. Deren Bildsprache sei weitgehend vergessen. Dagegen sei das Zeitgenössische so vielfältig, "dass dort jeder etwas findet, was ihm gefällt". Steinhäußer erläuterte das Konzept des Museums und betonte, dass in den Ausstellungen sowohl internationale als auch regionale Künstler gezeigt würden. Und von wegen Provinz: Der Raum Schwarzwald-Baar-Heuberg biete eine ungewöhnlich große Häufung renommierter Galerien und Museen, "um die uns andere beneiden".

Gunther Joos (links) im Gespräch mit Sebastian Steinhäußer (rechts) | Bild: Wursthorn, Jens

In der Begegnung mit ungegenständlicher, auf Farben und Formen reduzierter Kunst erlebten die Gäste eigentümliche und spannende Phänomene. Seien es die Bilder von Günter Fruhtrunk, die nach längerer Betrachtung zu flirren beginnen, oder die aufgeschichteten Plexiglasplatten von Thomas Lenk, die doch eigentlich kippen müssten.

Sebastian Steinhäußer begrüßt die Gäste zur SÜDKURIER-Führung im Museum Art-Plus. | Bild: Wursthorn, Jens

Botschaften fehlen, der Künstler nimmt sich völlig heraus, es gibt kein richtig und kein falsch. Der Bruch mit der alten Kunst und gesellschaftlichen Vorgaben waren Komponenten des Neuaufbaus nach dem Krieg, erzählte Steinhäußer – und emanzipierte den Betrachter und geben ihm sein Gefühl mit.

Ein Gläschen Sekt vor dem Kunstgenuss: Renate Hog, Ulrike Graupner, Karin Dor, Ute Frank und Adelheid Amann (von links) vor dem Museum Art-Plus | Bild: Wursthorn, Jens

Pure Leidenschaft – mit der Künstler anstelle monetärer Mittel reichlich ausgestattet sind – blitzte bei den Erläuterungen an mancher Stelle durch: etwa bei der Vita von Dorothy Fratt, deren flächigen, farbintensiven Bilder zufällig wirken, doch einer strengen Komposition unterliegen. Ihr künstlerisches Leben verbrachte sie nicht in der Künstlerhochburg New York, sondern in Arizona: Da sei das Licht so schön gewesen.

Schwarz und doch nicht schwarz: So entpuppten sich bei näherer Betrachtung die Werke von Pierrre Soulages. Sie sind schwarz, mit Werkzeugen bearbeitet, und erlauben in dieser Strukturierung mittels Lichteinfall ganz unterschiedliche Grautöne zu erzeugen. Oder Matthew Radford. Abstrakt und verwischt hält er einen roten Doppeldeckerbus auf einer Londoner Brücke fest. Zu erkennen ist die fast gegenständliche Gesamtszene aber nur aus der Entfernung. In der Nähe sieht das Auge nur noch Flächen. Der anderthaltstündige Kunstspaziergang endete mit der Begegnung mit einem zeitgenössischen Künstler des Gegenständlichen. Helmut Middendorfs rot-graues Nashorn streichelt bekannte Sehgewohnheiten.

Streichelt klassische Sehgewohnheiten: das Nashorn von Helmut Middendorf | Bild: Wursthorn, Jens

Museum Art-Plus Das an der Ecke Museum- / Josefstraße gelegene Kunsthaus öffnet Mittwoch bis Freitag von 13 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, für Rentern, Behinderte oder Jugendliche ab zwölf Jahr vier Euro. Im Angebot sind regelmäßige Führungen: Jeweils sonntags gibt es um 15 Uhr eine öffentliche Führung, ferner gibt es monatlich Mittags- und Themenkurzführungen. (wur)

