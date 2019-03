Mit einer vollen Liste präsentiert sich die SPD für den Wahlkreis Donaueschingen bei der Kommunalwahl. So treten neun Kandidaten für den Kreistag an. "Über Jahrzehnte ist der Kreistag an uns vorbeigegangen", sagt SPD-Stadtrat Peter Rögele. Zwar sitzen einige Donaueschinger aktuell auch im Kreistag, wie beispielsweise OB Erik Pauly für die CDU, Roland Erndle für die FDP oder Christian Kaiser für die Grünen. Doch einen SPD-Kreisrat aus dem Wahlkreis Donaueschingen gibt es bislang noch nicht. "Es wäre wichtig, dass die zweitgrößte Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis auch von jeder Fraktion einen Vertreter im Kreistag hat", erklärt Rögele.

Und mit diesen Kandidaten tritt die SPD für den Kreistag an:

Peter Rögele (65 Jahre) Lehrer im Ruhestand

Sigrid Zwetschke (71) Buchhalterin

Gottfried Vetter (66) Ingenieur

Martina Wiemer (60) Sozialfachwirtin Pflege

Ante Scherer (30) Leiter Jugendhaus

Marita Gutenkunst (63) Medizinische Fachangestellte

Michael Böhm (50) Finanz und Versicherungsmakler

Christina Suppanz (59) Physiotherapeutin

Heike Algie (34) Buchhändlerin