Zur Verabschiedungen der vierten Klassen führten die Schüler das Musical „Der kleine Tag“ auf. Die Vorbereitungen liefen seit Wochen und die Schülerinnen und Schüler fieberten der Aufführung aufgeregt entgegen.

Der Aufwand hat sich gelohnt, die sehr hochwertige Aufführung war mit tollen Stimmen und guten Schauspielern besetzt. Viele der Eltern waren über die tolle Leistung der Kinder derart begeistert, das sie am darauffolgenden Tag wieder dabei sein wollten, als am letzten Schultag das Musical für alle Grundschüler der Klassen eins bis drei aufgeführt wurde.

Wolfram Möllen, Rektor der Eichendorffschule, würdigte die hervorragende Leistung bei der Aufführung und bedankte sich bei den Klassenlehrerinnen, die das Musical mit den Schülern einstudiert haben. Er nahm bei seiner Abschlussrede Bezug auf die Erlebnisse der Schüler während ihrer Schulzeit an der Eichendorffschule und wünschte den Abschlussschülern für ihre Zukunft alles Gute, viel Freude am Lernen und Menschen an ihrer Seite, die für sie da sind. Weiterhin bedankte sich Möllen bei den Eltern für die gute Zusammenarbeit und das Engagement der Eltern über die vier ersten Schuljahre hinweg.