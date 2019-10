von Lutz rademacher

Hubertshofen (lrd) Ein humoristischer Abend, ohne Gewinnabsicht, einfach nur für die Dorfgemeinschaft. Hierzu hatte das Gemeindeteam Hubertshofen eingeladen. Und nicht nur die knapp 100 Besucher im Hubertshofener Bürgersaal kamen voll auf ihre Kosten, sondern auch die drei Akteure auf der Bühne hatten ihren Spaß.

Ortsvorsteherin Monika Winterhalter hatte das aus Funk und Fernsehen bekannte Trio am Straßenmusiksonntag entdeckt, handgemachte Musik mit schwäbischen Texten. Und da sitzen sie nun, drei gediegene Herren mit blauen Hemden und Cowboyhüten. Sofort zieht Frontman Hans-Ulrich Pohl alle in seinen Bann. Ein paar lockere Sprüche – und die schwäbisch-alemannische Sprachbarriere ist überwunden.

Ausgelassene Stimmung herrscht im Hubertshofener Bürgersaal beim Auftritt der drei Spaßvögel aus Schwaben.

Es folgt eine permanente Zwiesprache mit dem Publikum, das er dann spontan und nach Belieben dirigiert. Gekonnt performt das Trio eigene Lieder mit ironischen Texten zu Alltagsthemen und bezieht sein Publikum immer wieder mit ein. Die Tätigkeiten einer schwäbischen Hausfrau, ein Aerobic-Kurs oder das Autowaschen nach dem Urlaub. Und überhaupt sei Urlaub unnötig, meint Pohl und die Band stimmt ein Lied zum Thema Stau an. Was man mit Tupper-Artikeln Erstaunliches anfangen kann, zeigen die Akteure beim Tupperabend und erzeugen eine Lachsalve nach der anderen.

Das Kaos plus Duo sorgt im Hubertshofener Bürgersaakfür ausgelassene Stimmung.

„Kommunikation ist uns wichtig“ sagt Pohl, der das Trio vor 17 Jahren in Göppingen gegründet hat. „Wir holen die Leute dort ab, wo sie sind, ganz spontan“. Auch im Privatleben sind sie Freunde und haben bei ihren Auftritten unheimlichen Spaß, den sie ans Publikum weitergeben möchten. Nach der Pause hat Pohl das Publikum mit seinem unerschöpflichen Repertoire an Sprüchen und Wortspielereien sofort wieder auf seiner Seite. Bei „I ben an Biker“ kommen dann seine Mit-Musiker zum Zug. Reiner Oliva liefert auf seinem Minimal-Schlagzeug ein beeindruckendes Solo ab, Helmut Siegle zeigt sein Können am Kontrabass. „Bei Euch g‘fällt‘s uns“, bemerkt Hans-Ulrich Pohl und Zugabe folgt auf Zugabe.