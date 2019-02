Anstatt im Falle eines Rohrbruches die Straße aufzureißen, um den Schaden zu beheben, setzt die Stadt immer stärker auf sogenannte grabenlose Verfahren. Etwa die Bodendurchschlagrakete, die beim Wasserwerk vor allem bei Arbeiten an Hausanschlüssen eingesetzt wird.

Wie Kai Baudis, Leiter der städtischen Wasserwerke, erklärt, werde geprüft, ob auch künftig bei Arbeiten an Hauptleitungen verstärkt auf grabenlose Verfahren zurückgegriffen werden könne. Das biete viele Vorteile. Nicht nur seien je nach Verfahren Kosteneinsparungen möglich, auch spare man sich dadurch das Öffnen ganzer Straßenabschnitte mit entsprechenden Bauarbeiten und damit verbundenen Verkehrssperrungen- und umleitungen. Das erledigte man bisher immer im Zuge einer Kanalsanierung: "Da wurde dann eben auch die Wasserleitung mit gemacht. Alternativen gab es dazu weniger", so Baudis. Daher sei es zukünftig allerdings auch notwendig, Sanierungen pro-aktiv anzustoßen.

Dazu müsse man allerdings auch den Zustand der Leitungen kennen. Um dieses Problem zu lösen, wird zum einen auf die Erfahrungen im Wasserwerk zurückgegriffen und zum anderen dieses Jahr eine Rohrnetzanalyse durchgeführt, mit der unter anderem der Leitungszustand mathematisch modelliert werden kann. Mit diesen Daten wird dann ein sogenanntes Rehabilitationskonzept erstellt, bei dem die Leitungsabschnitte in Zustandsklassen eingeteilt werden. Damit können künftige Leitungsarbeiten noch effizienter und zielgerichteter an besonders reparaturbedürftigen Leitungen erfolgen.

So etwa auch in Pfohren. Dort ist für das Haushaltsjahr 2020/2021 geplant, die Hauptleitung in den Ortsteil zu erneuern – mit einem grabenlosen Pflugverfahren.

"Das Verfahren ist innerstädtisch nicht anwendbar. Man muss sich dazu ein großes Spezialfahrzeug vorstellen, das mit einem großen Metallpflug etwa 1,50 bis 2,50 Meter tief durch das Erdreich fährt", sagt Baudis. Parallel verlege es dabei die neue Leitung, die über eine Rohrspule zugeführt werde. "Das geht in einem Zug und ist wesentlich günstiger." Ein Vorteil auch, da gerade in Pfohren die Grundwasserstände sehr hoch seien. "Wir prüfen das momentan noch, es sieht aber stark danach aus, dass dieses Verfahren benutzt werden soll", so der Wasserwerk-Leiter.

Geklärt werden müsse etwa noch, welcher Bereich der Leitung auf diese Weise gemacht werden könne: "Ein Teil läuft unter der B 27 hindurch. Logischerweise geht das mit dem Pflug nicht, zudem ist das der Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums. Es gibt also den ein- oder anderen Stolperstein, der vorher aus dem Weg geräumt werden muss", so Baudis.

Die Leitung nach Pfohren sei in die Jahre gekommen, verfüge über Etagierungen sowie viele Muffen und Verschraubungen. Im Oktober sei es dort auch zu einem Rohrbruch gekommen. "Es ist schon länger bekannt, dass das eine schwächere Leitung ist. Das Problem ist, wir können dort nicht einfach das Wasser abstellen", sagt der Wasserwerk-Leiter.