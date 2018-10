von Rainer Bombardi

Grüningen (bom) Der Ortschaftsrat Grüningen hat einstimmig die Aufhebung des Bebauungsplans "Rebberg" zwischen der Landstraße und der Bahnlinie beschlossen. Mit der Teilaufhebung ermöglicht das Gremium einem Antragssteller die Realisierung eines bereits bewilligten Gewerbebetriebes in diesem Bereich, der ab sofort als Mischgebiet ausgewiesen ist.

Der Plan stammt ursprünglich aus dem Jahr 1956 und wurde 1961 genehmigt. Die Teilaufhebung tangiert nicht einen weiteren Bebauungsplan im Bereich der Landstraße von 1975. Der bestehende Bebauungsplan Rebberg bleibt im übrigen Bereich unangetastet als reines Wohngebiet seine Gültigkeit.

Das Hochbauamt hatte den Bebauungsplan hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung geprüft und grünes Licht für die Teilaufhebung gegeben. "Der ebenfalls für dieses Baugebiet gültige Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes bildet eine gewünschte Entwicklung und mittelfristige Zielsetzung ab. Er tangiert die Teilaufhebung des Bebauungsplan nicht." Sachgebietsleiterin Lara Schneider informierte über die bindende Wirkung von Bebauungspläne im Zuge städtebaulicher Entwicklung.

Einstimmig votierte der Ortschaftsrat für die Entfernung der beiden Wildkirschbäume am Rebbergbrunnen. In den vergangenen Herbsten hatten Laub und Früchte vermehrt zu Reklamationen geführt. Rutsch und Stolpergefahr schränken die Sicherheit auf dem Gehweg ein. Die Ortschaftsräte entschieden sich, die Wildkirschbäume durch einen Laubbaum zu ersetzen, der in einem größeren Abstand zum Gehweg als die bestehenden Bäume gesetzt wird.

Laut Ortsvorsteher Hand Günter-Buller sind nur wenige Namensvorschläge für die neue Mehrzweckhalle eingegangen. Die Ortsverwaltung sei für weiteren Vorschläge offen.

Die nahezu volle Auslastung des Kindergartens spiegelt sich auch in der steigenden Einwohnerzahl für Grüningen wieder, die inzwischen auf 795 angestiegen ist. Ortschaftsrätin Sandra Luth schlug vor, sich mit der Möglichkeit einer Erweiterung zu befassen, da ein weiterer Anstieg durch die Neubaugebiete nicht ausgeschlossen sei.

