von SK

Mit 15 Mann und drei Fahrzeugen rückte die Feuerwehr am Dienstag gegen 14 Uhr beim Schwarzwald-Baar-Klinikum an. In einem Patientenzimmer hatte ein Brandmelder ausgelöst. Ursache war offenbar die Verwendung eines Raumsprays. Als ein Patient statt zu lüften, eine Spraydose betätigte hatte dies fatale Folgen. Die neuen Brandmelder seien erst vor kurzem installiert worden, erläuterte Kernstadtkommandant Martin Kiefer, der den Einsatz geleitet hatte. Nachdem der Alarm via zentrale Brandmeldeanlage bei der Leitstelle ankam, war der auslösende Brandmelder schnell gefunden. Ab da hatten die Feuerwehrleute wenig zu tun. Sie öffneten die Fenster und stellten den Melder wieder scharf. Um 14.30 Uhr waren die Fahrzeuge zurück im Gerätehaus. Auch die Polizei begleitete den Einsatz.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein