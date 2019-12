von Anita Reichart

Yoga mit Nachwehen: Auf Initiative der Vorsitzenden des Fördervereins Schwimmsportfreude (SSF), Ramona Vogelbacher, wurde in der Freibadsaison 2019 in Wolterdingen eine Yoga-Gruppe gegründet, die von Anja Ruf betreut wird. Diese wurde auch gerne angenommen, denn solch ein Angebot gab es bis dahin noch nie im Ort. Doch die kleine Gruppe plagt sich mit Raumproblemen.

Kraft, Ruhe und Energie für den Alltag gewinnt man mit dem Hatha Yoga, das Anja Ruf seit der Freibadsaison in Wolterdingen vermittelt. Durch die bewusste Atmung wird die Durchblutung verbessert. Der Schlaf wird besser, der Herzschlag ruhiger, heißt es.

Bis zum Saisonende stand das Angebot unter dem Schirm der SSF. Doch wohin nun, nachdem die Pforte geschlossen wurde? Spontan stellte Gracia Gehringer ihren Garten zur Verfügung, und so grüßte die Gruppe – manchmal bis zu zehn Personen – die Sonne zwischen Fallobst und den neugierigen Augen der Hauskatze. Doch die Tage wurden kühler, der Rasen feucht, also nicht mehr angenehm um sich auf den Boden zu legen, trotz Matte. Wieder fand Gracia Gehringer eine Lösung: Sie stellte ihr Wohnzimmer als Übungsraum zur Verfügung. Sie ist froh, dass der Raum auf diese Art wieder einmal größeren Nutzen findet. Denn seit ihre Tochter in Amsterdam studiert, sei es ruhig um sie herum geworden. Denen, die sich dort einfinden, gefällt es.

Gesucht: Zimmer mit Holzboden

Aber für manch Yoga-Interessierten ist ein privates Wohnzimmer auch eine Art von Hemmschuh. Doch es ist nicht leicht, einen geeigneten Raum zu finden. Sich dem Turnverein anzuschließen, wäre eine Lösung. Doch die Halle sei für diese Art von Übungen nicht geeignet, sei einfach zu groß für Yoga, erklärt Gehringer. Den Saal im Josefsheim könnte man ebenfalls mieten. Der ist jedoch für die kleine Gruppe zu teuer. Und das Vereinshaus ist auch tabu. Mitstreiterin Claudia Hennemann, ehemalige Ortschaftsrätin, hat von Gemeinderat Achim Durler erfahren, dass die Gemeinde nicht an Privatgruppen vermietet. Eventuell hat jemand einen kleinen Raum, 30 bis 40 Quadratmeter, mit Holzboden, den er zur Verfügung stellen könnte, hoffen die Initiatorinnen nun.

Klassischer Yoga-Stil

Anja Ruf gibt Unterricht im klassischen Hatha-Yoga. Dieser Yoga-Stil besteht aus drei Säulen: Körper (Asana), Atem (Pranavana) und Meditation (Savasana). Diese Kombination soll Flexibilität und Geduld fördern sowie allgemein zu einem verstärkten Bewusstsein über den eigenen Körper verhelfen. Es gibt viele verschiedene Yoga-Richtungen, doch diese ist wohl am bekanntesten. Hatha-Yoga schließt unter anderem den Sonnengruß, die Kobra und weitere derartige Übungen mit ein, die man in der westlichen Gesellschaft klassisch mit Yoga assoziiert.

Alltag loslassen und mehr

Anja Ruf ist im Vertrieb tätig, und den ganzen Tag im Auto unterwegs. Yoga sei im Grunde überall praktizierbar. Yoga hole einen ab, egal wo man sich gerade befindet. Den Alltag loslassen, Zeit für sich nehmen, sich selbst wertschätzen und die eigenen Bedürfnisse erkennen – dies seien die Kernaspekte.