Die Landespolitik erreicht Donaueschingen und die Bürger der Stadt müssen sich deshalb neu orientieren: Stadtkasse und Stadtkämmerei ziehen um. Und zwar am 11. und 12. Februar an die Villinger Straße 37.

In Baden-Württemberg war es bisher üblich, dass Kommunen ihren eigenen Gutachterausschuss haben. Rund 900 solcher Ausschüsse gab es im Südwesten, in den anderen Bundesländern dagegen im Schnitt nur 315. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es nun, die Anzahl der Gutachterausschüsse zu verringern, dafür aber leistungsfähigere Einheiten zu haben, indem Zuständigkeitsgebiete zusammengelegt werden. Eine Vorgabe lautet, dass Ausschüsse ein Volumen von 1000 Kaufverträgen pro Jahr auswerten können. Mit dem Gutachterausschuss Südlicher Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Stadt Donaueschingen zum 1. Januar eine weitere Abteilung hinzubekommen.

Amt für Finanzen verlässt Rathaus II

Dies hat die Verwaltung zum Anlass genommen, die räumliche Aufteilung neu zu organisieren, informiert das Rathaus. In der Folge zieht das Amt für Finanzen (Stadtkämmerei und Stadtkasse) am Dienstag, 11. Februar, von seinen derzeitigen Räumlichkeiten im Rathaus II (Rathausplatz 2) in das neue Gebäude an der Villinger Straße 37 um.

An den Umzugstagen kein Publikumsverkehr möglich

Die Umzugsarbeiten werden zwei Tage dauern. Während dieser Zeit sind die Stadtkämmerei und die Stadtkasse für den Publikumsverkehr geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. Der Dienstbetrieb wird am Donnerstag, 13. Februar, wieder aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt ist das Amt für Finanzen zu den üblichen Öffnungszeiten wieder erreichbar. Die bisher bekannten Telefondurchwahlen der einzelnen Mitarbeiter bleiben unverändert.

Die wichtige Arbeit des Gutachterausschusses

Zu den wichtigsten Aufgaben der ehrenamtlich tätigen kommunalen Gutachterausschüsse gehört es, Bodenrichtwerte zu ermitteln, die die Basis für Kaufverträge bilden. Die Richtwerte werden auf der Grundlage von erzielten Kaufpreisen für bebaute und unbebaute Grundstücke im jeweiligen Gebiet gebildet. Eine andere zentrale Tätigkeit der Ausschüsse sind Gutachten zum Verkehrswert von Immobilien.