von SK

Auf der Autobahn zwischen Donaueschingen in Richtung des Autobahndreiecks Bad Dürrheim hat die Polizei bei einer Kontrolle am Sonntag bei 54 Fahrern Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Autofahrer sei dabei im erlaubten Hunderterbereich mit 202 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Auf den Raser und einen weiteren Autofahrer, der über 140 Kilometer pro Stunde fuhr, komme nun ein Fahrverbot zu. Laut Polizei sei die Geschwindigkeitskontrolle ursprünglich als Zweiradkontrolle vorgesehen gewesen. Es haben sich jedoch lediglich Verstöße von Autofahrern ergeben. Kontrolliert habe man zwischen 10 und 14.45 Uhr und dabei Überschreitungen in einem Bereich zwischen 21 und 102 Kilometern pro Stunde gemessen.

