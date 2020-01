von Roger Müller

Der Neujahrsempfang der Städtepartnerschaftsvereine (Kaminoyama, Vác und Saverne) war eine Premierenveranstaltung mit dem Wunsch aller Beteiligten, dass dies ein Auftakt zu einer großen Tradition sein sollte.

Die Resonanz von 150 Personen spiegelte das große Interesse aller Beteiligter wider. Von allen drei Städtepartnern waren Redner im Spiegelsaal des Twist in der Josefstraße vertreten.

Herausforderungen gemeinsam angehen

Der japanische Generalkonsul Tetsuya Kimura freut sich in 2020 auf 25 Jahre Städtepartnerschaft zurück blicken zu können. Er sieht in einer Städtepartnerschaft den lebendigen Austausch und Beziehungen zwischen den Menschen der Partnerstädte. „Es gilt gemeinsame Herausforderungen wie Überalterung, Klima und Digitalisierung gemeinsam anzugehen“, so Kimura. Weiter betont er, das Tokyo, das in diesem Jahr Gastgeber der olympischen Spiele ist, diese nachhaltig und inklusiv gestalten wollen.

Ein verwirrtes Bild von Ungarn

Für Ungarn sprach der ungarische Wirtschaftskonsul David Bencsik. Er zeigte sich begeistert von diesem Abend, unter anderem auch vom Saxophon-Ensemble der Jugendmusikschule, das den Empfang musikalisch umrahmte. „Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs waren Saxophone bei uns verboten, weil sie mit den USA in Verbindung gebracht wurden“. Er bemängelte allerdings etwas das momentan verwirrte einseitige Bild von Ungarn in Deutschland, das aktuell verbreitet wird. „Es verbindet uns viel mehr als uns trennt“, betonte er.

Donaueschingen Jetzt wird abgestimmt – Ungarnfreunde hoffen auf einen Neustart Das könnte Sie auch interessieren

Hoffentlich eine Fortsetzung

Adriana Kremenjas-Danici vertrat den französischen Honorarkonsul Michael Mack. Sie betonte, dass die Verständigung bei Städtepartnerschaften nicht nur auf politischer und wirtschaftlicher Ebene stattfinden dürfen, sondern auch auf der Bürgerlichen. Sie hofft, dass dieser erste Neujahrsempfang nicht der Letzte war, und schlug vor, 2021 vielleicht französische Musiker mit den Donaueschingern zusammen musizieren zu lassen, „Denn da wo man die Sprache nicht versteht, ist Musik die Sprache ohne Grenzen“. Auch OB Erik Pauly sieht im Empfang einen Auftakt für Großes.