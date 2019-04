von Rosalie Schell

Julian Kersting greift sich eine Fliese, presst diese in den Fliesenkleber an die Wand, rückt sie etwas zurecht und fügt die nächste Fliese an. Präzise und konzentriert. Er arbeitet zwischen Wandecken. Das sind künstliche Baustellen, die sich wie Inseln in dem Raum verteilen. Dabei ist Kersting nicht allein. Vier junge Fliesenleger aus Deutschland wollen sich für die WorldSkills 2019 qualifizieren.

Video: Rosalie Schell

Manuel Söhner (22) aus Titisee-Neustadt, Cedrik Knöpfle (22) aus Löffingen, Janis Gentner (20) aus Aalen und Julian Kersting (21) aus Warendorf bilden die deutsche Nationalmannschaft im Fliesenlegen. Mit Co-Trainer Erik Brie-Knöpfle trainieren sie im Ausbildungszentrum an der Humboldtstraße in Donaueschingen für den großen Wettbewerb in Russland. Dort werden in diesem Jahr die WorldSkills 2019 ausgetragen. Das sind die Weltmeisterschaften der Berufe. Das heißt, dass Arbeitende, Studierende oder Auszubildende Aufgaben in ihrem jeweiligen Berufsfeld erledigen müssen. Das Ergebnis bewertet eine Jury, die den Sieger bestimmt. Teilnehmer aus über 80 Ländern nehmen an den Wettkämpfen teil.

Janis Gentner legt in seiner Wandecke Fliesen im Bodenbereich. | Bild: Rosalie Schell

Weil Co-Trainer Erik Brie-Knöpfle sowie zwei der Fliesenleger aus Löffingen und Titisee-Neustadt kommen, ist das Ausbildungszentrum in Donaueschingen ein guter Ort zum Trainieren und dem Team die nötige Unterstützung zu geben. Den Teammitgliedern werden die Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt und dass der Co-Trainer des Teams gleichzeitig Ausbilder in dem Zentrum ist, bringt weitere Vorteile.

Das Ziel im Fliesenlegen bei den WorldSkills ist es, in einer vorgeschriebenen Zeit ein ebenfalls vorgegebenes Werk zu gestalten. Für die Wettbewerbsteilnahme benötigt man zwar keine spezielle Ausbildung, allerdings sollten alle Teilnehmer schon einmal einen bundesweiten Wettbewerb gewonnen haben, um sich qualifizieren zu können.

Die "Arena" beim Traning des Fliesenlegerwettbewerbs befindet sich im Ausbildungszentrum in Donaueschingen. | Bild: Rosalie Schell

Das gemeinsame Ziel der jungen Handwerker ist es, zu den besten Fliesenlegern zu gehören. Sie wollen gut sein in ihrem Job und haben Spaß an der Arbeit. "Wir hoffen auf eine Goldmedaille", sind sie sich einig. Die Fliesenleger bereiten sich im Training in Trainings auf die WorldSkills 2019 vor. Sie sägen Fliesen, schleifen sie und bringen diese mittels Fliesenkleber an einer Wand oder auf einem Boden an.

Sie bereiten sich auf die Berufs-Weltmeisterschaften vor: Michael Hafner, stellvertretender Vorsitzender des WorldSkill Germany, Julian Kersting, Manuel Söhner, Co-Trainer Erik Brie-Knöpfle, Cedrik Knöpfle, Steffen Reuter, Leiter des Ausbildungszentrums Donaueschingen und Janis Gentner. Bild: Rosalie Schell | Bild: Rosalie Schell

Alle vier haben bereits die Deutschen Meisterschaften gewonnen und verfügen reichlich an Erfahrung. "Bei den Wettbewerben im Fliesenlegen kommt es besonders auf die schöne Gestaltung und die Ausführung in einem vorgegebenen Zeitrahmen an, aber auch auf Ordnung am Arbeitsplatz", sagte Cedrik Knöpfle. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, als Erster fertig zu sein. Insgesamt haben die jungen Fliesenleger 22 Stunden Zeit, um ihr Werk zu fliesen. Diese Zeit ist auf drei Tage aufgeteilt und enthält vorgegebene Pausen. Die Einteilung dieser Zeit ist den Fliesenlegern frei überlassen.

"Schwarzwaldpower" mit Manuel Söhner, Co-Trainer Erik Brie-Knöpfle und Cedrik Knöpfle aus Titisee-Neustadt und Löffingen. | Bild: Rosalie Schell

Allerdings gebe es tägliche Ziele, erläutert Erik Brie-Knöpfle. Zum Beispiel könne dies die erste Wand sein, die am ersten Tag gefliest wurde. "Da gibt es sofort Noten." Dennoch ist den Handwerkern selbst überlassen, wie sie dabei vorgehen. Die Schritte des Wettbewerbs sind Fliesen zurecht zu sägen, sie mit Fliesenkleber in einem vorgegebenen Muster an einer Wand anbringen und zum Schluss die Zwischenräume zu verfugen. Hierfür wird sehr präzise Arbeit gefordert.

Die "Arena" beim Fliesenlegerwettbewerb | Bild: Rosalie Schell

Dennoch muss jeder einzelne seine Leistung allein unter Beweis stellen. Denn das Fliesenlegen ist bei den WorldSkills ein Einzelwettkampf. Das heißt, dass aus der deutschen Nationalmannschaft nur ein Fliesenleger von den vier besten Deutschen nach Russland fliegen darf. Mitreisen darf aus dem Quartett nur ein weiterer Ersatzteilnehmer. Trotz der Konkurrenz arbeiten aber die jungen Fliesenleger als Team und helfen einander bei Problemen.