Das Spiel der Könige wird in Donaueschingen ausgetragen. Auf dem Gelände des Fürstenberg Poloclubs findet vom 26. bis 28. Juli die deutsche Jugendmeisterschaft im Polo statt. Polo, das heisst: schnelle Pferde, rasante Spiele und packende Atmosphäre – vor allem wenn der jugendliche Nachwuchs bei diesem hochanspruchsvollen Pferdesport gegeneinander antritt. Die Jugendlichen zwischen zwölf und 25 Jahre kommen aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Ausgerichtet wird die Meisterschaft vom Schwarzwald Country & Poloclub. Es ist das erste Mal, dass die deutschen Jugendmeisterschaft in Süddeutschland stattfindet. Das pferdebegeisterte Fürstenpaar Milana Fürstin zu Fürstenberg und Heinrich Fürst zu Fürstenberg hat die Schirmherrschaft für das Turnier übernommen, das auf ihrem Gelände ausgetragen

wird. Ziel ist es, mit diesem Turnier den Polosport in der Region stärker zu verankern und weitere Jugendliche für diesen Sport zu gewinnen. Die drei Turniertage bieten deshalb nicht nur eine sportlich spannende Meisterschaft, sondern auch ein familienfreundliches Event für alle Sport- und Pferdeinteressierten. Der Eintritt ist frei.