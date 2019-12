Seit mehr als zehn Jahren nutzt der Landtagsabgeordnete Guido Wolf (CDU) einen der letzten Werktage des Jahres, um mit Polizisten ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam mit dem neuen Leiter der Verkehrspolizeidirektion Zimmern und bisherigen stellvertretenden Leiter der Direktion Polizeireviere, Peter Westhoff, besuchte er in diesem Jahr das Revier Donaueschingen. Revierleiter Thomas Knörr und seine Mannschaft sowie Tanja Wundke und Thomas Weißhaar vom Polizeiposten Blumberg ließen ein anspruchsvolles Jahr für die Polizei Revue passieren und informierten den Justizminister über aktuelle Herausforderungen der Polizei.

Die Polizeibesuche gehörten für ihn fest zum Jahresende, sagte Wolf. „Die Polizistinnen und Polizisten sorgen für unsere Sicherheit – über die Weihnachtsfeiertage und an allen anderen Tagen im Jahr. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank.“

In diesem Jahr stand die landesweit, aber auch in Donaueschingen und Blumberg herausfordernde personelle Lage der Polizei im Vordergrund. Das Land Baden-Württemberg hat in den vergangenen drei Jahren zwar mit einer großen Einstellungsoffensive begonnen. Bis die neuen männlichen und weiblichen Polizisten ihre Kollegen im Einsatz auf der Straße unterstützen können, dauert es jedoch. Erst ab dem kommenden Frühjahr werden die ersten neu ausgebildeten Jahrgänge die Polizei im Land verstärken. Bis dahin verlangt die aktuelle personelle Lage insbesondere den Beamten der Reviere und Posten einiges ab.

Das gelte auch vor dem Hintergrund, das die Herausforderungen nicht kleiner werden: In Donaueschingen war das Jahr 2019 nochmals stark von Einsätzen im Zusammenhang mit der Erstaufnahmestelle geprägt. Revierleiter Knörr schilderte Wolf nochmals eindrücklich die großen Herausforderungen, die mit dieser für die Polizei Donaueschingen in den vergangenen Jahren verbunden waren.

In den letzten Monaten vor der Schließung standen praktisch täglich aufwendige Einsätze im Zusammenhang mit anvisierten Abschiebungen an. „Was da die Polizei in Donaueschingen die vergangenen Jahren geleistet hat, mit viel Engagement und zusätzlichem Aufwand aller Kollegen, das verdient höchsten Respekt“, so Wolf.

Einige Beamten schilderten dem Justizminister, wie ihnen auf der Straße zunehmend mit mangelndem Respekt entgegengetreten wird. Hinzu kämen schwieriger werdende Einsätze mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und komplexer werdende Ermittlungsverfahren, zum Beispiel im Bereich Computerkriminalität.