Donaueschingen vor 47 Minuten

Polizei sucht Zeugen für heftigen Unfall in der Bahnhofstraße

Ein Fußgänger ist am Sonntagabend in der Bahnhofstraße von einem Auto erfasst und in die Luft geschleudert worden. Dabei zog sich der 49-jährige Mann schwere Verletzungen zu.