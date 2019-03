von SK

Einige Plastikdeckel hatten sie aus Privathaushalten schon zusammengesammelt, doch das reichte den Ministranten aus Donaueschingen nicht. Sie wollten mehr. So saß man zusammen und überlegte, wer viele Plastikdeckel haben könnte. Klar, die Kneipen und Wirtschaften in der Stadt. So schlossen sich einige Oberministranten zusammen und zogen mitten unter der Woche bei ihrer etwas anderen Kneipentour durch die Straßen. Überall wurden sie nett empfangen und durften von sämtlichen Pfandflaschen die Deckel abschrauben. Auch in Zukunft dürfen sie wiederkommen.

Polizei sammelt auch

Die örtliche Polizeistation haben die Ministranten ebenfalls über die Aktion informiert – und auch dort wird nun fleißig gesammelt. Die Deckelsammel-Aktion geht bis zum 23 .Mai. Dann beginnt die eigentliche 72-Stunden-Aktion, für die sich die Ministranten angemeldet haben. Doch das Dekanat Villingen hat mit allen angemeldeten Gruppierungen gewettet, dass sie es bis zum Aktionsstart nicht schaffen werden, 36 000 Deckel zusammen zu bekommen.

Impfung für 500 Deckel

Der Sinn hinter dieser Aktion ist sehr simpel und doch so wichtig: für jeweils 500 gesammelte Deckel kauft der Rotary-Club Deutschland eine Polio-Impfung für Kinder in Ländern, in denen dieser wichtige Impfstoff nicht so selbstverständlich ist wie bei uns. Weitere Sammelaktionen sind geplant und die Ministranten hoffen auf zahlreiche Unterstützer, denn auch zuhause kann man sammeln und diese Deckel dann abgeben.

Abgeben nach dem Gottesdienst

Ab sofort können die gesammelten Plastikdeckel vor oder nach den Gottesdiensten in St. Johann und St. Marien im Schriftenstand oder der Sakristei abgegeben werden. Außerdem wird während des dreiwöchigen Ostergartens im Mariensaal ein Sammelbehälter für die Deckel zur Verfügung stehen. Es können alle Plastikdeckel von Ein- und Mehrwegflaschen/Tetrapaks mit einem Radius von maximal vier Zentimetern verwertet werden.