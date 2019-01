von Rainer Bombardi

Pfohren – In diesem Jahr feiert der Kirchenchor Pfohren seinen 200. Geburtstag. Doch die Dimensionen der Festivitäten sind noch völlig unklar. Denn zum Ende des vergangenen Jahres legte Chorleiterin Bettina Feucht nach acht erfolgreichen Jahren ihre Amt nieder. Am Silvestertag verabschiedete Pfarrer Erich Loks im Jahresabschlussgottesdienst die musikalische Leiterin zur Überraschung zahlreicher Besucher. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Loks lobte die musikalische Entwicklung, die der Chor unter der Leitung von Bettina Feucht einschlug. Er dankte ihr für das Engagement. In ihrem Amt als Organistin bleibt die Pfohrenerin der Pfarrgemeinde weiterhin erhalten. Darüber freut sich auch Gemeindeteamsprecher Walter Kuttruff. "Gottesdienste ohne musikalische Begleitung sind unvorstellbar", ist Kuttruff froh, dass Feucht der Pfarrgemeinde als Musikerin erhalten bleibt.

Seit einiger Zeit übernimmt er in der Pfohrener Pfarrkirche St. Johannes des Täufers auch hausmeisterliche Arbeiten. Umso überraschter war er, als er vom Rücktritt der Chorleiterin erfuhr. Er hätte sich mit ganzer Kraft dafür stark gemacht, dass Feucht den Kirchenchor erst nach seinem 200. Jubiläumsjahr verlässt. Doch leider habe er davon erst bei der offiziellen Verabschiedung erfahren.

Birgit Roth (25 Jahre) sowie Konrad Schöndienst und Hilde Goegel (beide 40 Jahre) erhalten von Tamara Fricker eine Urkunde für jahrzehntelange Chortreue. Bild: Rainer Bombardi

Seit geraumer Zeit konkretisieren sich bei Bettina Feucht die Vorstellungen ihrer musikalischen Zukunft. Nach ihren Anfängen in der Feuerwehrkapelle, der Ausbildung zur Organistin und Kirchenchorleiterin folgt nun der nächste Schritt. Erneut bildet sie sich musikalisch fort und beabsichtigt, nach erfolgreichem Abschluss darüber zu informieren.

Nachhaltig in Erinnerung bleiben die zahlreichen musikalischen Erfolge, die Feucht mit dem Kirchenchor Pfohren feierte. Zu ihnen zählen unter anderem gemeinsame Kirchenkonzerte mit dem Gesangverein Unterbaldingen oder dem Männergesangverein Hausen vor Wald, die Aufführung der Spatzenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart im Pfohrener Jubiläumsjahr, das Benefizkonzert für Elimu for Afrika oder die Aufführungen der Messen an Weihnachten oder anderen Kirchenfesten. Feucht führte das offene Singen des Kirchenchors an unterschiedlichen Plätzen in Pfohren ein, was den einen oder anderen zum Mitsingen bewegte.

Vor einem arbeitsintensiven Jahr der ganz anderen Art steht nun der Vorstand des Kirchenchors um seine Vorsitzende Tamara Fricker. Für die kommenden Monate ließ sich Isolde Gühna dazu motivieren, den Kirchenchor zu leiten. Die Pädagogin der Grundschule Pfohren-Aasen besitzt langjährige Erfahrung als musikalische Leiterin und dirigiert seit Jahren den Schulchor. Um sie für ein weitergehendes Engagement zu bewegen, benötigt es wohl einiges an Überredungskunst. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

"Parallel dazu suchen wir auf Hochtouren eine neue Leiterin", erläutert die Vorsitzende Tamara Fricker. Bislang war die Suche vergebens. "Freilich ist es gut, wenn Isolde Gühna länger bleibt, doch selbstverständlich ist dies keineswegs."

Das Aufgabengebiet einer neuen Chorleitung besteht darin, zur Begleitung der Gottesdienste geeignete und abwechslungsreiche Partituren zu finden. Er oder sie sollte Möglichkeiten schaffen, die Interessierten den Weg in den Chor ebnen. Zudem muss er bereit sein, den Schatz der Kirchenmusik sorgfältig zu wahren, auf regelmäßige Proben Wert legen und das Liedgut kontinuierlich pflegen und erweitern. In der Pfarrkirche steht für den Chorleiter eine Mönchs-Orgel zur Begleitung bereit, im Probenraum ein Klavier.