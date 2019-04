von Rainer Bombardi

Donaueschingen – Die Stimmung ist schlecht im Donaueschinger Pfarrgemeinderat. Die Mitglieder schieben Frust über den aktuellen Stillstand, was die Begleitung der pastoralen Gebäude- und Immobilienkonzeption durch das Ordinariat anbelangt. Sie äußern Unverständnis und Verärgerung über eine von ihnen so empfundenen Hinhaltetaktik, wenn es um die Zukunft der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen geht.

Mit dem Kirchenentwicklungsprozess 2030 zog eine gewisse Unruhe in den Pfarrgemeinderat ein. Das Ordinariat kündigte an, dass konkrete Ergebnisse noch zwei weitere Jahre auf sich warten lassen. Dann soll feststehen, wie sich die aktuell 224 Kirchengemeinden auf die neu entstehenden 40 Kirchengemeinden verteilen. Aus den 1057 Pfarreien entstehen 40 neue Pfarreien, in denen sich jeweils ein pastorales Zentrum befindet.

Donaueschingen möchte zum Ort eines solches pastorales Zentrums werden. Doch Befürchtungen, nicht zum Zuge zu kommen, knüpfen sich an den Zustand des Mariensaals. Um dem Bedarf der zahlreichen Gruppen und Nutzern des Saals gerecht zu werden, steht für die Donaueschinger Pfarrgemeinderäte der Umbau und die Erweiterung des Mariensaals an vorderster Stelle.

"Der Mariensaal ist aktuell viel zu klein." Mit dieser Feststellung appellierte die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Marga Konn, die vorhandene pastorale Gebäudekonzeption der Seelsorgeeinheit fortzusetzen. Pfarrer Erich Loks stimmte zu, die begonnene Raumkonzeption in den einzelnen Gemeindeteams vor Ort fortzusetzen. Die Analyse bestehender Gebäude und deren zukünftige Nutzung sei nicht davon abhängig, ob Donaueschingen als pastorales Zentrum ausgewählt werde. Zur Linderung der Parkplatznot sind 14 zusätzliche Stellplätze auf der Gemarkung der Marienkirche ausgewiesen.

Pfarrgemeinderätin Edelgard Wullich sieht die Gefahr, dass sich bei anhaltendem Stillstand viele Gläubige nicht mehr mit der Gemeinschaft der katholischen Kirche identifizieren. Schließlich votierte der Pfarrgemeinderat einstimmig dafür, auf Basis des bisherigen Gebäudebestands den Optimierungsbedarf und die gebäudeseitigen und pastoralen Schwerpunkte zu definieren. Die Grundlagendiskussionen sollen soweit beendet sein, dass der 2020 neu gewählte Pfarrgemeinderat unmittelbar in die Ausführungsplanungen einsteigen kann.

An der 72-Stunden-Aktion vom 23. bis 26. Mai, beteiligen sich die Ministranten der Kernstadt. Ihre Aufgabe erfahren sie unmittelbar vor Beginn der Aktion. Zuschauer sind während den Aktionstagen willkommen. Nach dem Vorjahreserfolg gibt es im Donaueschinger Marienhaus zwischen dem 7. und 22. April eine Neuauflage der Aktion "Ostern mit allen Sinnen erleben", die den Besuchern auf eine einzigartige Weise das Ostererlebnis näher bringt. Aktuell haben sich bereits 88 Gruppen zu Führungen angemeldet. Die Tafelladenaktion findet in allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit am 6. und 7. April statt.

Da der Kindergarten in Aasen aus allen Nähten platzt, wird er vorübergehend auf das Jugendheim ausgeweitet, was eine Vielzahl an Vorarbeiten erfordert. Gespräche über erforderliche Umbauarbeiten sind am Laufen. Die Auflösung und Umschichtung diverser Konten ist im Fluss. Als Beispiele nannte Loks den Erlös aus dem Verkauf des Pfarrhauses Wolterdingen, der neu auf das Konto der dortigen Pfarrkirche umgewidmet ist. Das Vereinsvermögen der aufgelösten katholischen jungen Gemeinde Heidenhofen kam der Kinder- und Jugendarbeit der Seelsorgeeinheit zugute.