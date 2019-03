Es ist lange her, seit zum ersten Mal über die Personalprobleme im Donaueschinger Rathaus diskutiert wurde. Vor etwa eineinhalb Jahre trauten sich FDP/FW, SPD und Grüne erstmals, das Thema öffentlich anzusprechen. Damals noch wurden sie dafür gerügt. Es gebe im Rathaus kein Personalproblem. Doch das angeblich nicht existente Problem ließ sich nicht so einfach zur Seite schieben: Immer wieder kam das Thema auf den Tisch. Mitarbeiter haben die Stadt verlassen, sind zu anderen Behörden gegangen. Gerade das Landratsamt war eine beliebte Anlaufstelle.

Donaueschingen Großes Stühlerücken im Donaueschingen Rathaus: Jetzt ist der Personalchef vom Personalkarussell gefallen Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Bereitschaft der Verwaltungsspitze, sich im vergangenen Herbst doch noch dem Thema zu stellen, ist nicht nur Bewegung in die Diskussion, sondern auch in die Verwaltung gekommen. Ein externes Büro wird plötzlich nicht mehr als Gefahr und Affront angesehen, sondern kann als Hilfe und Unterstützung bei der Problematik akzeptiert werden. Und auch die Tatsache, dass Tobias Butsch die Bauverwaltung übernimmt, Mike Biehler das Hauptamt führen wird und Georg Zoller, der eigentlich schon inoffiziell so behandelt wurde, nun offiziell Amtsleiter ist, spricht für den neuen Stil des Handelns.

Räte fordern seit Langem eine Lösung für den Personalbereich

Dieser scheint nun auch vor langjährigen Problemen nicht mehr Halt zu machen. Denn schon seit Langem wird von den Gemeinderäten gefordert, dass sich im Bereich Personal auch personell etwas tut. Ob es nun um die Gewinnung von neuen Mitarbeitern, die Entwicklung des vorhandenen Personals oder auch die Eingruppierung der Stellen ging – gerade in diesem Bereich gab es viele Ansatzpunkte für Kritik. Schon allein die Eingruppierung der Stellen, die letztendlich auch darüber entscheidet, was jeder Mitarbeiter bezahlt bekommt, hatte viele Fragen aufgeworfen – unter anderem: Wie ist es anderen Behörden möglich, mehr zu bezahlen, wenn sie sich an den Tarif des Öffentlichen Dienstes halten und so Mitarbeiter abzuziehen?

Die Lösung ist alles andere als ein Zufall

Die Problemlösung mag auf den ersten Blick wie ein Zufall aussehen. Denn schließlich wird von Ruhestand des Personalchefs gesprochen. Doch hinter den Kulissen des Rathauses lief es anders, denn von langer Hand war das Ausscheiden nicht geplant. Verwaltung und Mitarbeiter haben sich in den letzten Wochen darauf geeinigt, dass es wohl für alle die beste Lösung sein wird – auch wenn der Steuerzahler nun noch etwas für einen Rathausmitarbeiter aufkommen muss, der eigentlich gar nicht mehr im Rathaus arbeitet und auch noch nicht wirklich im Ruhestand ist.

Konsequentes Handeln anstatt Herumdoktern

In Summe wurde auf ein konsequentes Handeln gesetzt, anstatt das Personalproblem zu ignorieren oder scheibchenweise an ihm herumzudoktern. In wie weit das nun wirklich den Kern des Problemes trifft, können aktuell nur die direkt involvierten Personen beurteilen. Die Zeit wird zeigen, ob es wirklich die Lösung war.