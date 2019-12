Kennen Sie den Pawlow‚schen Hund? Nein, das ist nicht der Schwanz wedelnde Geselle, der manchmal unangeleint durchs Viertel streunt. Der Pawlow‚sche Hund steht für eines der bekanntesten Verhaltensforschungsexperimente überhaupt. Der russische Forschers Iwan Petrowitsch Pawlow hat bei Zwingerhunden den Zusammenhang von Speichelfluss und Verdauung beobachtet. Der Hunger kam, auch wenn gar kein Futter in Sicht war. Vermutlich waren es allein die begleitenden Schritte die den Appetit anregten.

Ein bisschen Pawlow regt sich gegenwärtig im oberen Bregtal. Konkret an der Ortsausfahrt Vöhrenbach nach Furtwangen. Dort stand bis vor ein paar Tagen ein modernes Blitzgerät – bis ein Fahrzeug des kommunalen Winterdienstes unglücklich mit der bei Autofahrern unbeliebten Lichtsäule kollidierte. Sie wurde aus der Verankerung gerissen und, so Landratsamtssprecherin Heike Frank, aus Sicherheitsgründen entfernt. Im Frühjahr soll sie an gleicher Stelle wieder ihre Arbeit aufnehmen.

Das Malheur passierte vor ein paar Wochen, als der Schnee kam. Doch an der Ortseinfahrt wird seither treu vom Gas gegangen. Bei Tag und Nacht. Auch wenn keine Säule mehr zu sehen ist.

Ließe sich dieser Effekt nicht auch in Donaueschingen provozieren? Ein wildes Gedankenspiel zum Jahresende. Wäre doch mal eine Überlegung wert, ob die Macht der Gewohnheit ausreicht, sich verkehrskonform zu verhalten. Aber nun sind weder die Befestigungen variabel noch der Glaube an eine durchgängige gesetzeskonforme Fahrweise allzu ausgeprägt. Es wird deshalb bleiben wie es ist.

Zumal die Donaueschinger Winter ja milder sind als zwei Dutzend Kilometer bregaufwärts.