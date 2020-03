Das war‘s dann mit der Würdigung: Die Hauptstadt Berlin hat einen Ehrenbürger weniger. Der Name Paul von Hindenburg, Generalfeldmarschall im Ersten Weltkrieg, Reichspräsident in der Weimarer Republik und in seinen letzten Lebensjahren Türöffner für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus, war nicht weniger als 87 Jahre in diese Liste eingetragen. Jetzt hat ihn das Abgeordnetenhaus vor ein paar Tagen herausgestrichen.

Hindenburg ist aber auch ein Name, der den Donaueschingern geläufig ist. Der Hindenburgring ist mit die wichtigste Schnellverbindung in der Stadt. Doch bleibt auch hier der Name? Die Stadtverwaltung pflegt hier einen unaufgeregten Umgang. Eine Umbenennung sei nicht zwingend notwendig: auch mit Rücksicht auf die Interessen der Anwohner, die ihre Anschrift ändern müssten. Straßen spiegelten einen Teil der Stadtgeschichte wider, sagt Pressesprecherin Beatrix Grüninger. Das gelte auch für Straßen mit einem personenbezogenen Namen. In Fällen dieser Art kommt zum Ausdruck, dass die mit einer Straßenbenennung geehrte Person zum Zeitpunkt der Straßenbenennung und von den damaligen Entscheidungsträgern aus verschiedensten Gründen als hochgeschätzte Persönlichkeiten und Vorbilder angesehen wurden.

Die undatierte Aufnahme zeigt den Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Am 30. Januar 1933, der in die Geschichte als Tag der Machtübernahme der Nationalsozialisten einging, ernannte Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. | Bild: -

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Donaueschingen die Straßen umbenannt, die Namen von Nazi-Größen trugen. Ansonsten hat der Gemeinderat von der Möglichkeit der Umbenennung von Straßen nur sehr sparsam Gebrauch gemacht und bestehende Straßennamen nur dann geändert, wenn dafür eine zwingende Notwendigkeit bestand.

Ferner müsse berücksichtigt werden, dass die historischen Einordnung von Hindenburg schon sein 1945 bis heute relevant gewesen sei. Nachdem die bisherigen Gemeinderatsmitglieder bisher keine Notwendigkeit der Umbenennung gesehen hatten, wiesen der Name und der Hindenburgring inzwischen ebenfalls eine lange Tradition in Donaueschingen auf. Falls sich das Stimmungsbild ändern sollte, wäre laut Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig für eine mögliche Umbenennung.