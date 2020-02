Früher war sie der neueste Schrei, heute werden ihre Besitzer schon fast bemitleidet: Die Ölheizung in Privatgebäuden hat in der aktuellen Klimadiskussion einen schweren Stand. Wohlige Wärme aus Heizkörpern, die zimmerweise auf- und abgedreht werden, galt ab der 1960er Jahre als Quantensprung der bequemen Wärmeregulierung. Statt Holz oder Kohle in den Ofen zu stecken, genügte eine einfache Drehbewegung am Regler. Inzwischen dreht sich der Wind. Holz, Pellets oder Erdgas sind die angesagten Wärmeträger. Das heißt aber noch nicht, dass bei Lieferanten und Nutzern des klassischen Fossilen Brennstoffs schon Katzenjammer herrschen müsste.

„Bestellrückgänge haben wir nicht“, sagt Markus Hielscher von der Firma Erhard Bürk-Kaufmann, die schon vor Jahren in Behla das frühere Vertriebsbüro Eberling übernommen hat. Die verschärfte Gesetzgebung gebe es in Baden-Württemberg schon lange. Zudem sei es für Hausbesitzer gar nicht so einfach, sich von der Ölheizung zu lösen. Insofern blieben die Bestellmengen kontant.

Und wie lässt sich die Lebensdauer der bei Kritikern unbeliebten Ölheizung verlängern? Hielscher empfiehlt, alle acht bis zehn Jahre den Öltank reinigen zu lassen. „Da hält der Motor länger“, sagt er und verweist auf den Effekt. Die Reinigung entfernt unter anderem die Schwebstoffe im Heizöl, die sich am Boden ablagern.“ In kürzerem Turnus müssen Wartungsarbeiten vorgenommen werden. „Da muss man darauf schauen, ob die Düsen richtig eingestellt sind“, sagt Hielscher. Zuletzt sei es wichtig, hochwertiges Öl zu verwenden. Es enthält additive Wirkstoffe, die unter anderem die Leistungsfähigkeit der Pumpen sichern und Korossion am Tankinnenmantel verhindern.

Nachfrage bleibt stabil

„Die Nachfrage wird sich nicht so schnell ändern. Das werden wir die nächsten Jahre nicht erleben“, sagt Frank Maier, Sprecher der Geschäftsführung bei ZG Raiffeisen Energie mit Hauptsitz in Karlsruhe und Niederlassung in Donaueschingen. Auch wenn generell gelte, dass bestehende Heizungen bleiben dürfen, seien die Menschen verunsichert. Etwa bezüglich der Vorgaben im Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg: Seit 2015 müssen bei neuen Heizungen 15 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. „Das kann bei einer neuen Ölheizung durch Bioheizöl oder eine Solaranlage ersetzt werden“, klärt Maier auf.

Auch er empfiehlt, alle zehn Jahre eine Generalreinigung vorzunehmen und die Anlage regelmäßig warten zu lassen. Zudem, ganz Geschäftsmann, legt er die Verwendung eines Premium-Heizöls nahe. „Das ist rückstandsfreier und hat eine höhere Effizienz.“

„Wenn die alte Ölheizung kaputt ist, würde ich keine neue Ölheizung empfehlen“, sagt Umweltberater Gerhard Bronner. „Das wäre keine gute Idee.“ Ein Wechsel auf regenerative Energieträger wie Holz oder Pellets, aber auch der Anschluss an ein Nahwärmenetz wäre ein Schritt der ohnehin bereits im Trend läge. Auch dank der Förderungen durch Bund und Land.

Ölheizungen kommen angesichts der aktuellen Klimadiskussion immer mehr in Verruf. Die richtige Einstellung am Thermostat hilft, Energie zu sparen. | Bild: Yvonne Weis - stock.adobe.com

Platzgründe lässt Bronner beim Thema neue Heizung nicht gelten. Eine Pelletheizung sei, wenn man bisher einen Raum mit dem Öltank hatte, immer möglich. Denkbar wäre auch eine Erdwärmepumpe oder eine Luftwärmepumpe. Beides Modelle mit geringem Platzbedarf und in jedem Haus unter einer Bedingung umsetzbar: Es muss einen Stromanschluss geben.

Ölheizung beherrschendes Thema

Das breite Angebot an Förderungen spüren auch Tobias Bacher und Norman Limberger von der Energieagentur des Schwarzwald-Baar-Kreises. 80 Prozent der Beratungen drehen sich gegenwärtig um das Thema Ölheizungen. Und beim 30 Euro teuren Energie-Check bei den Kunden vor Ort ist Limberger etliche Wochen im Voraus ausgebucht.

Beratungsgespräch ist kostenlos

Großes Interesse findet das Thema Pumpentausch, aber Umrüstungen im Haushalt versprechen Effekte, von denen die Kunden zunächst nichts ahnen. Wenn gewechselt wird, kommt häufig die Biomasse ins Spiel. „Da steht am Ende nicht nur der Kostenfaktor, sondern auch eine wohlige Wärme“, so Limberger. Auf Empfehlungen per Internetseite setzen die beiden nicht. „Wir machen uns ständig schlau über Veränderungen und stellen das lieber im direkten Beratungsgespräch vor“, sagt Limberger. Und das sei im Büro im Donaueschinger Landratsamt kostenlos.