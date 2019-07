von Roger Müller

Nur zwei Wochen nach dem Fürstenberg Cup der Profis galoppierten in den vergangenen drei Tagen neuerlich die Polo Ponys über das Geläuf des Fürstenberg Poloclubs. Es waren die ersten internationalen deutschen Jugendpolomeisterschaften in Süddeutschland in 14 Jahren – und die konnten in den fürstlichen Parkanlagen ausgetragen werden.

Interessierte Zuschauer verfolgen das Geschehen vom Rand des Spielfeldes aus. | Bild: Roger Müller

Packende Atmosphäre

Natürlich hätte man sich als Veranstalter etwas mehr Publikum gewünscht, dennoch war man mit der Resonanz an den drei Turniertagen zufrieden. Auf alle Fälle erlebten die Zuschauer schnelle Pferde, rasante Spiele und packende Atmosphäre. Der zweite Vizepräsident des deutschen Poloverbandes, Wolfgang Gabrin, gleichzeitig auch Präsident des Schwarzwald Country und Poloclub, der als Ausrichter fungierte, holte die Titelkämpfe nach Donaueschingen. „Eine ganz tolle Geste vom Fürstenhaus, uns hierfür das Gelände im Schlosspark zur Verfügung zu stellen“, sagte Gabrin, dessen Sohn Laurenz übrigens selber im Team des Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee ins Spielgeschehen eingriff.

Der Pferde-Polosport ist auch für Laien interessant. Das Geschehen auf dem Spielfeld sorgt für Spannung. | Bild: Roger Müller

Ebenbürtig mit den Profis

Und was die Jugend hier aufs Parkett legte, das war überaus beeindruckend. Sie standen den Profis vor zwei Wochen in nichts nach. Ganz im Gegenteil. Die Pferde schienen noch schneller zu galoppieren, haben die Nachwuchsspieler doch viel weniger Körpergewicht als erwachsene. Die Jugendlichen kamen aus Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Guatemala, Chile, Argentinien, Tschechien und England. Im Gepäck hatten die Teams insgesamt 120 Polo Ponys und ihr dazugehöriges Equipment.

Nach getaner Arbeit genießt dieses Pferd sichtlich die Abkühlung mit einer Wasserdusche. | Bild: Roger Müller

Das pferdebegeisterte Fürstenpaar, Milana Fürstin zu Fürstenberg und Heinrich Fürst zu Fürstenberg hatte die Schirmherrschaft für das Turnier übernommen. „Wir wollten mit diesem Turnier den Polosport in der Region noch stärker verankern, um weitere Jugendliche für diesen wunderbaren Sport zu gewinnen“, so Gabrin vom Poloverband.