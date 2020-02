von Lutz Rademacher

Für Hubertshofen gilt es jetzt, Weichen für wichtige Zukunftsprojekte zu stellen. Das wurde in der ersten Ortschaftsratssitzung des neuen Jahres deutlich. Rege und zum Teil auch kontrovers wurde über die Vorhaben diskutiert. 387 Einwohner hat Hubertshofen aktuell, im abgelaufenen Jahr gab es acht Todesfälle und drei Geburten. Dies teilte Ortsvorsteherin Monika Winterhalder mit.

Diese Investitionen stehen schon fest

Einige Investitionen für das laufende Jahr sind bereits in trockenen Tüchern. So wird die Planung zur Sanierung des Daches und der Außenfassade des Rathauses mit Kindergarten erstellt. 2021 sollen zudem 30 neue Stühle und drei Schränke für das Nebenzimmer angeschafft werden. Ferner wird die Anbindung an das Glasfasernetz fertig gestellt.

Im Rahmen der Ortschaftsratsitzung wurde Volker Röhl (links) von Ortsvorsteherin Monika Winterhalder für zehnmaligen Blutspenden geehrt. | Bild: Lutz Rademacher

Neues für den Kindergarten

Im Kindergarten werden Fliesen und Waschbecken erneuert und eine Spül- und eine Waschmaschine angeschafft. Der Kinderspielplatz soll erneuert werden. Für die Planung des Naturparkmarktes, der am 27. September parallel zum Mostfest in der Peter-Maier-Straße stattfindet, wurden 6000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Planung ist derzeit in vollem Gange.

Vereinsfeste auf dem Dorfplatz mit Bürgerhaus-Nutzung

Einstimmig befürwortete der Ortschaftsrat den Vorschlag, künftig auf dem Dorfplatz Vereinsfeste unter Einbeziehung des Bürgerhauses zu veranstalten. Eine entsprechende Anfrage der Narrenzunft „Waldwinkel“ liegt vor, dort einen Abend mit Guggenmusiken und auch das alle zwei Jahre stattfindende XXL-Kicker-Turnier zu veranstalten. Die Tatsache, dass das Bürgerhaus aber am Wunschtermin belegt ist, löste eine rege Diskussion darüber aus, inwieweit örtliche Vereine Vorrang haben und in welchem Zeitfenster sie den Termin reservieren müssen.

Der Hubertshofener Kinderspielplatz ist auf kirchlichem Gelände stationiert, das zum Pfarrhaus gehört. Die Spielgeräte müssen mittelfristig ersetzt werden. Deshalb denkt der Ortschaftsrat über eine Verlegung nach. | Bild: Lutz Rademacher

Debatte um Spielplatz-Verlegung

Der Spielplatz des Ortes liegt auf kirchlichem Gelände am Pfarrhaus. In naher Zukunft steht dieses möglicherweise zum Verkauf. Da die Spielgeräte alt sind und dort große Investitionen anstehen, schlug Monika Winterhalder vor, den Spielplatz zum Schwimmbad auf ein vorhandenes städtisches Grundstück zu verlegen.

Erst mal mit der Kirche sprechen

Stadtrat Andreas Willmann gab zu bedenken, dass dort die Nähe zum Bolzplatz eine Unfallgefahr durch Bälle mit sich bringt. Falls es zu einer Verlegung kommt, wurde vorgeschlagen, auch die Wassertretstelle, die von Bibern heimgesucht wird, dorthin zu verlegen. Ortschaftsrat Franz Ritter schlug vor, zusätzlich eine Grillstelle einzurichten. Man einigte sich darauf, vor einer Beschlussfassung erst einmal mit der Kirche zu sprechen und danach für das Grundstück am Schwimmbad von der Stadt eine Machbarkeitsstudie anzufordern.

Was mit dem Hubertshofener Pfarrhaus passiert, weiß so recht noch niemand. | Bild: Lutz Rademacher

Dorfmitte-Gestaltung hängt auch von Pfarrhaus-Zukunft ab

Eine rege Diskussion gab es auch in Bezug auf die geplante Neugestaltung der Dorfmitte im Rahmen des ELR-Programms, da diese ebenfalls vom Pfarrhaus abhängt. Man einigte sich einstimmig darauf, diese Maßnahme zunächst zurückzustellen und erst weiter zu verfolgen, wenn dieser Punkt geklärt ist.

Eine Option für mehr Versammlungsraum in Hubertshofen ist ein Anbau an das Bürgerhaus. Hierzu müsste der Schuppen Richtung Rathaus (rechts) weichen. | Bild: Lutz Rademacher

Diskussion um Veranstaltungsraum geht wieder los

Ein Veranstaltungsraum für geschätzte 150 Personen mit Bühne: Das benötigt Hubertshofen mittelfristig. Hierzu gab es in der Vergangenheit schon verschiedene Vorschläge. Möglicherweise ein Anbau an den existierenden Bürgersaal Richtung Rathaus? Oder ein neuer Saal im ersten Stock des Feuerwehrhauses?

Bedarf mit Vereinsvertretern besprechen

Im Ortschaftsrat war man sich uneinig über das weitere Vorgehen. „Wir waren schon einmal weiter“, kritisierte Ortschaftsrat Franz Ritter. Harald Vogt schloss die Variante Feuerwehrhaus aus. Stadtrat Andreas Willmann schlug schließlich vor, man solle sich noch einmal mit den Vereinsvertretern zusammensetzen und abklären, „was wir überhaupt wollen“. Die daraus resultierenden verschiedenen Vorschläge sollen zur Bewertung an den Stadtbaumeister gehen. Hierfür gibt es auch einen Posten im Haushalt.

