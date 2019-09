In Wolterdingen ist ab Montag, 23. September, die Donaueschinger Straße ab Haus 22 bis zum Ortsende auf einer Länge von 300 Metern halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Mit Behinderungen muss gerechnet werden. Die Arbeiten dauern laut Stadt voraussichtlich drei Wochen.

Gleichzeitig ist im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme in Brigachtal eine Umleitung über Wolterdingen ausgewiesen. Das wäre gleichbedeutend mit mehr Verkehr durch Wolterdingen und längere Wartezeiten an der Ampel.

Für die Umleitung ist die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig. Mit ihr fanden laut Grüninger im Vorfeld Gespräche statt. Während der Baumaßnahme an der Donaueschinger Straße in Wolterdingen wird nun auch vom Landratsamt die Brigachtal-Umleitung über Wolterdingen zum Wochenende wieder aufgelöst und die Umleitungsschilder werden wieder abgebaut. Eine örtliche Umleitung in Brigachtal ist gegeben. Nach Abschluss der Bauarbeiten in Wolterdingen werde die Umleitung vom Landratsamt wieder eingerichtet, so die Stadtsprecherin.

Leider sei es nicht möglich, sämtliche Baumaßnahmen auf dem gesamten Kreisgebiet aufeinander abzustimmen. Schließlich hätten alle Maßnahmen aufgrund der Jahreszeiten nur ein beschränktes Zeitfenster zur Ausführung der Arbeiten.