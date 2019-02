von Rainer Bombardi

Der Ortschaftsrat Pfohren hat jetzt für ein Baugesuch zur Errichtung eines Schuppens auf dem Gelände der Entenburg gestimmt – allerdings entsprechend den Vorgaben des Denkmalamtes, das einen Standort ohne Beeinträchtigung des ehrwürdigen Kulturdenkmals vorsieht.

Potenzielle Störung für den Charakter der Entenburg

Vorausgegangen war eine intensive Diskussion um den Standort des Bauvorhabens, das ursprünglich im Entenburgring 5 vorgesehen war. Diesen Plan bezeichnete das Denkmalamt als nicht genehmigungsfähig, da ein Schuppen an exponierter Lage den Charakter und Ursprung der aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammenden Entenburg störe.

Blick auf Kulturdenkmal womöglich massiv beeinträchtigt

Die Befürchtung: Der Blick auf ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung sei mit der geplanten Errichtung im Entenburgring empfindlich beeinträchtigt. Das wesentliche Merkmal des von allen Seiten einsehbaren einstigen Wasserschlosses als Mittelpunkt des Gebietes sei nicht mehr gegeben.

Denkmalamt verweist auf anderen Standort

Als Alternative wies das Denkmalamt den Antragsteller auf die Möglichkeit hin, die Errichtung des Schuppens entlang der südöstlichen Seite des Bereichs zu planen.

Von Anfang an Skepsis

Ortsvorsteher Gerhard Feucht sagte, dass er die Standortfrage von Beginn an skeptisch gesehen habe. Er bezeichnete den Alternativvorschlag des Denkmalamtes als einen akzeptablen Kompromiss. Der stellvertretende Ortsvorsteher Ferdinand Wolf konnte ebenfalls mit dem Alternativvorschlag leben.

Besondere Bedeutung für Pfohren

Ratskollegin Irmtraud Wesle sprach von einem korrekt eingereichten Bauantrag. Lediglich der gewünschte Standort des geplanten Gebäudes sei optisch fraglich, da die Entenburg ein historisches Wahrzeichen sei. Für Pfohren habe die Entenburg eine besondere Bedeutung.

Schuppen als "Bereicherung"

Eine andere Meinung vertrat Ortschaftsrätin Hannelore Schröder Engesser. Sie bezeichnete die geplante Rechteckform des Schuppens am vorgesehenen Standort als eine Bereicherung, die in idealer Weise Historie und Moderne kombiniere und sich in das historische Ensemble einfüge. Den Antragstellern empfahl sie, im Falle einer Ablehnung des ursprünglich gestellten Bauantrages über das Beschreiten des Rechtsweges nachzudenken.

Stadtrat Gottfried Vetter erinnerte an die Möglichkeit, die Ablehnung des Bauantrages mit einem Hinweis auf die Befürwortung des Alternativvorschlags zu verknüpfen.

Noch weitere Bauvorhaben diskutiert

Das Gremium entschied noch über weitere Projekte: Den Anbau einer Halle und den Neubau von drei Getreidesilos in der Immenhöferstraße 15 befürworte der Rat mit dem Hinweis auf die noch ausstehende Beurteilung durch das Naturschutz- und Umweltamt.

