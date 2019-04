Wolterdingen – Mit dem Fahrrad machten sich die Wolterdinger Ortschaftsräte auf eine zweistündige Tour durch ihre Heimatgemeinde, um sich für die anstehenden Haushaltsanmeldungen ein klareres Bild zu verschaffen. Anschließend legten die Bürgervertreter ihre Prioritätenliste für den Haushalt 2020 fest.

Ortsvorsteher Reinhard Müller hat zur Tour auch die Kandidaten für die anstehenden Kommunalwahlen eingeladen, von denen waren jedoch nur wenige zu sehen. Einigkeit herrscht beim Wunschkonzert unter den Räten.

Das Fazit

"Etliche Maßnahmen die schon länger zur Debatte stehen, wurden auf 2023 geschoben. Doch darunter sind auch welche, die jetzt notwendig wären", gab Bernd Ketterer zu bedenken. Der Investitionsstau werde also immer schlimmer. "Das ist traurig aber wahr, und natürlich auch frustrierend, aber damit muss man leben", sagt Stadtrat Achim Durler. Gründe seien auch der Realschulneubau und das Parkschwimmbad. Doch Wolterdingen sei dank Ortsvorsteher Reinhard Müller in der Vergangenheit immer gut weggekommen. Dieser habe im Gemeinderat immer für die Belange des Ortes gekämpft und vor allem auch die anderen Fraktionen überzeugen können, fügte Durler an. (rei)