Ein besonderes Konzert geben die Feuerwehrkapelle Pfohren und die Band „Fireball – A Tribute to Deep Purple„ am kommenden Wochenende. Am Samstag, 13. Juli, heißt es um 20 Uhr an der Entenburg „FWK rockt“.

Gemeinsam werden Fireball und die Feuerwehrkapelle das dreiteilige Konzert gestalten. Zuerst spielen beide Gruppen einzeln, abschließend werden dann gemeinsam die größten Deep-Puple-Hits präsentiert.

Karten für das Open-Air-Konzert gibt es unter der Telefonnummer 0771/89869513, bei „Geschenke mit Pfiff“ in Pfohren und bei Musik-Atelier und Igeldrums an der Max-Egon-Straße.