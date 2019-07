von Gabi Lendle

Im Haberfeld wächst und gedeiht es seit 50 Jahren. Vor einem halben Jahrhundert erfolgte der Startschuss für die inzwischen sehr erfolgreiche Kleingartengemeinschaft. Doch bis zur ersten Ernte war es ein langer und anstrengender Weg mit unzähligen Arbeitseinsätzen. Drei der damaligen rund 20 Gründer sind heute noch aktive Gärtner und haben bis jetzt genauso viel Freude an der Gartenarbeit sowie am Genuss ihres Bio-Gemüses und Obstes. Und natürlich an der bunten Blumenwelt, die jeden Garten schmückt.

Wie alles begann: Rund 20 Gartenfreude säubern nach und nach das Gelände und schütten es mit Aushub vom Zementwerk in Geisingen auf. | Bild: privat

Zu den Gärtnern der ersten Stunde gehören die 84-jährige Gertrud Blank aus Allmendshofen sowie der 82-jährige Wolfgang Eggert und der 88-jährige Martin Stützler aus Donaueschingen sowie ihre Ehefrauen. Sie alle bearbeiten und pflegen ihre Gründergärten heute noch selbst und sind im Sommer fast täglich hier anzutreffen. „Gärtnern hält jung“, lautet ihre Devise, wenn auch alle Tätigkeiten etwas längern dauern.

Aber das tut der Freude an der Gartenarbeit auf der eigenen Scholle ja keinen Abbruch. Die Verbundenheit zur Erde, der Erfolg des Wachsens und Gedeihens und natürlich die Ernte der eigenen Früchte vermitteln ein Gefühl der Zufriedenheit und auch des Glücks. Deshalb nimmt Gertrud Blank aus Allmendshofen auch in Kauf, dass sie ausschließlich zu Fuß in ihre schöne bunte Oase gelangt, obwohl es so manches Mal einiges zu transportieren gibt. „Wir machen es, solange es eben geht“, lautet der einstimmige Tenor zur Gartenarbeit, die sich aus Hobby und Leidenschaft nährt.

Es begann mit Schufterei

Martin Stützler erinnert sich noch sehr gut an die Anfänge. „Wenn die jetzigen Gärtner das Gelände damals gesehen hätten, hätten sie vermutlich gar nicht erst angefangen, es zu bebauen“, ist er sich ziemlich sicher. Denn das städtische Grundstück im Haberfeld bestand im Jahr 1969 aus einer früheren Mülldeponie, einem Acker, der mit Spargel bewirtschaftet wurde, und einem Wasserloch. Diejenigen, die schon in der vorherigen Schrebergartenanlage beim ehemaligen Kreistierheim ein Gärtchen bewirtschafteten, hatten als „Umsiedler“ als erste ein Stück Ackerland in der neuen Anlage bekommen.

„Wir waren rund 20 Gartenfreude und haben dann alle gemeinsam nach und nach das Müllgelände gesäubert und aufgeschüttet. Dafür haben wir den Aushub vom Zementwerk in Geisingen hergeschafft bekommen, den es zu verteilen galt. Alles per Hand natürlich, mit Schaufeln. Mit Hilfe eines Lanz-Bulldogs von der Stadt, der mit einem alten Holzpflug bestückt war, wurde jeden Samstag in Arbeitseinsätzen gepflügt, geeggt und abgesammelt“, erinnern sich Wolfgang Eggert und Martin Stützler noch gut. „Zum Vorschein kamen unzählige leere Flaschen und sonstiger Müll, den wir mit Schubkarren zu einem Anhänger gefahren haben. Jeden Samstag zwei Anhänger voll“, beschreibt Martin Stützler die Schufterei.

Kalk, Kuhmist, Kompost

So wurden in den beiden Jahren 1969/1970 gemeinsam 5900 Stunden an Arbeitseinsätzen geleistet. Da der Aushub aus Geisingen aus saurer Erde bestand, dauerte es ein paar Jahre, bis das eigene Gärtchen etwas abwarf. Den Boden musste jeder in Eigenregie fruchtbar machen, zum Beispiel mit Kalken oder mit Kuhmist, später dann mit eigenem Kompost. „Die ersten Jahre waren sehr, sehr bescheiden“, bestätigt Wolfgang Eggert. Ein Bierchen nach getaner Arbeit oder gar Grillen, wie es heute so beliebt ist, gab es nicht. Man ging nach Hause, hatte ja auch Familie und wenig Geld. Erst später saß man mal bei Kaffee und Kuchen zusammen.

Abbruchmaterial einer alten Scheune an der Güterstraße wird von der Stadt ins Haberfeld gebracht. Ziegel, Balken, Bretter und auch Türen – alles wird verwendet. | Bild: privat

Dann keimte der Wunsch nach einem kleinen Häuschen auf dem Gartengelände. „In der Güterstraße stand eine alte Scheune, die musste weg. Alles, was brauchbar war, wurde in Eigenarbeit abgebaut und von der Stadt ins Haberfeld gebracht. Das waren Ziegel, Balken, Bretter und auch Türen, alles, was halt noch gut war“, erzählt Martin Stützler. „Aus dem großen Berg konnte sich jeder holen, was er zum Bauen brauchte. Wir waren sehr froh, dass wir das gehabt haben“, beteuert er. Das Häuschen musste nach der Landesgartenordnung gebaut werden, alles aus Holz und ohne Betonboden, sodass es wieder ohne großen Aufwand entfernt werden konnte.

So hat es bei den meisten drei bis vier Jahre gedauert, bis man seinem eigentlichen Hobby, dem Gärtnern mit Gemüse und Blumen aller Art, nachgehen konnte. Meist haben sich während der Arbeitseinsätze der Männer die Frauen um den Anbau von Gemüse und Obst gekümmert, die Kinder waren immer dabei. Die geernteten Früchte machte man in Gläsern haltbar, denn eine Tiefkühltruhe konnte sich nicht jedermann leisten. Erst später saß man dann zusammen, brachte die eigene Ernte mit, aus der dann eine leckere Gemüsesuppe für alle gekocht wurde.

Zusammenhalt war früher besser

Trotz guter Gemeinschaft oder gerade deshalb wurde von den Gärtnern ein gewisser Ehrgeiz an den Tag gelegt. Kein Wunder bei so vielen gleichgesinnten Nachbarn. Die schönen Erinnerungen erfüllen einen jeden der Gärtner-Veteranen mit einem gewissen Stolz, wenn sie heute die gepflegte und sehenswerte Anlage betrachten. Und der Vergleich zu heute? „Früher war die Arbeit zwar viel schwieriger, aber dennoch war es besser. Denn wir hatten einen besseren Zusammenhalt als heutzutage“, sind sich alle drei Gründungsmitglieder einig. Die Gartenanlage im Haberfeld umfasst heute 78 Parzellen und ebenso viele aktive Mitglieder, hinzu kommen 70 passive Mitglieder.