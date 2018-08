von SK

Ein bislang unbekannter Jogger trat am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf dem Radweg zwischen Almendshofen und dem Kreistierheim, Höhe Wasserreservoir, einer Frau als Exhibitionist gegenüber. Wie die Polizei schreibt, habe der der Täter weder sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, noch sich der Frau genähert. Er wird als zirka 175 Zentimeter groß und zirka 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er besitze eine normale Statur sowie kurze, hellblonde Haare. Der Mann habe während des Laufens lediglich Sportschuhe getragen. Laut Polizei sei bereits am Samstagmittag, gegen 12.50 Uhr, ein nackter männlicher Jogger in der Nähe der Kläranlage aufgefallen. Die Beamten gehen hier von einem Zusammenhang aus. Hinweise bitte an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer: 0771/83783-0.

