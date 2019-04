Was haben Bernhard Kaiser, Anton Knapp und Jürgen Guse gemeinsam? Alle drei waren über drei Jahrzehnte Bürgermeister, alle drei genießen mittlerweile ihren Ruhestand. Und alle drei engagieren sich nun, nach dem sie ihre Rathäuser hinter sich gelassen haben, in den Bürgerstiftungen ihrer Städte. Denn nachdem Bertolt Wagner seinen Abschied aus dem Führungsteam der Donaueschinger Bürgerstiftung bekannt gegeben hat, steht nun auch sein Nachfolger fest. Bernhard Kaiser wird sein Nachfolger und somit keine zwei Monate, nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, sich einer neuen Aufgabe widmen.

Ein Engagement für die Stadt und die Bürger, die ihm ans Herz gewachsen sind

"Ich freue mich, dass ich Bertolt Wagner nachfolgen darf", sagt Bernhard Kaiser, der seinen Vorgänger für das große Engagement dankt. Die Arbeit in einer Stiftung ist für Kaiser nicht neu. Über 30 Jahre lang hat er sich in der Schulstiftung Baden-Württemberg engagiert und Erfahrungen gesammelt, die er nun der Donaueschinger Bürgerstiftung zur Verfügung stellen möchte. Auch das ehrenamtliche Engagement hat Kaiser nicht erst mit dem Ruhestand entdeckt. Schon zu Bürgermeisterzeiten fand er stets Platz dafür in seinem Kalender – beispielsweise beim Roten Kreuz oder beim Lions-Club. "Die Bürgerstiftung ist für mich eine hochgradig wichtige Geschichte", so Kaiser. Hier könne er sich für die Stadt und die Bürger, die ihm so sehr ans Herz gewachsen sind, einsetzen.

Bertolt Wagner hat seinen eigenen Nachfolger vorgeschlagen

Die Idee, Bernhard Kaiser für die Mitarbeiter in der Bürgerstiftung zu gewinnen, war von Wagner selbst gekommen. "Er hat uns quasi gleich einen Vorschlag für seinen Nachfolger gemacht", sagt der Vorsitzende Ernst Zimmermann. Und da er Bernhard Kaiser nun schon seit langer Zeit kennt, schließlich haben der ehemalige Hauptamtsleiter und der ehemalige Bürgermeister jahrzehntelang im Donaueschinger Rathaus zusammengearbeitet, sei er sich auch sicher, dass es eine wirklich "gute Zusammenarbeit" werden wird.

Wagner, der aus privaten Gründen sein Amt aufgegeben hat, hat seit der ersten Stunde in der Führungsriege der Bürgerstiftung mitgearbeitet. "Für mich war es ein Glücksfall, dass ich gleich in der Stiftungsversammlung in den Rat gewählt wurde", erinnert sich Wagner. Eigentlich war er vor 13 Jahren gar nicht mit diesem Vorhaben zum Gründungstermin gegangen. "OB Thorsten Frei und Bürgermeister Bernhard Kaiser hatten damals dazu eingeladen und es hieß damals, es könne jeder kommen und keiner müsste Angst haben – alle Ämter wären schon vergeben", so Wagner. 65 Leute wären da gewesen und für 64 habe diese Aussage auch gegolten – nur nicht für ihn.

Viele interessante Menschen habe er durch die Arbeit in der Bürgerstiftung kennengelernt. Viel habe man gemeinsam bewegen könnten. Und der schönste Termin sei für ihn immer die Verleihung des Elisabeth-Stierle-Preises gewesen. Die strahlenden Gesichter der Kinder, die mit dem Preis ausgezeichnet wurden, waren es, die ihn berührt haben und die auch ein bisschen Wehmut in ihm auslösen, dass seine Vorstandsarbeit nun zu Ende ist.

Doch es ist nur der Abschied aus der Führungsriege, aber nicht von der Bürgerstiftung: "Bertolt Wagner ist ja auch noch jung und es muss ja kein Abschied für immer sein", so Zimmermann. Bertolt Wagner sei ein "sehr kreativer Kopf und ein kritischer Mitdenker", der die Dinge hinterfrage und schnell durchblicke. So stammt beispielsweise die Idee, die der Bürgerstiftung mittlerweile mehr als 101 000 Euro eingebracht hat, von Wagner: die Zahngoldaktion, bei der Patienten in den Praxen von Bertolt und Gabriele Wagner sowie Armin Schelling ihr Zahngold nicht mit nach Hause nehmen, sondern für die Bürgerstiftung spenden.

"Bertolt Wagner hatte nicht nur die Idee, er hat das auch gleich umgesetzt", sagt Zimmermann. Aus anderen Bürgerstiftungen bekomme er oft zu hören, was für eine tolle Idee das sei und dass sie so etwas auch gern selbst hätten. Schließlich ist es eine verlässliche und nicht zu unterschätzende Geldquelle für die Bürgerstiftung, die es ihr ermöglicht, Projekte zu unterstützen und zu realisieren. Wagner selbst sieht seinen Anteil daran allerdings viel geringer: "Das ermöglichen ja alles die Patienten." Schließlich entscheiden sie, dass sie ihr Zahngold der Bürgerstiftung zur Verfügung stellen wollen.

