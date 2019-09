Eigentlich wird Trockenheit hauptsächlich mit dem Sommer in Verbindung gebracht, wenn die Pegel der Flüsse und Bäche sinken und die Wiesen braun werden. Die Problematik beschäftigt jedoch auch im Herbst weiter. Auch Nutzer in den sozialen Netzwerken stellen sich die Frage: Warum haben Brigach und Breg eigentlich zurzeit so wenig Wasser?

Wetterbedingte Probleme

„In der ganzen Region verzeichnen wir derzeit eine wetterbedingte Niedrigwasserphase„, erklärt Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg. Die Pegelstände seien überall niedrig, also auch in der Breg. Dies liege schlichtweg an den fehlenden Niederschlägen.

Pegel im Keller

Bemerkbar hat sich das auch in den Pegeldaten der Hochwasservorhersage der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg gemacht. Dort näherte sich etwa die Pegelmarke der Breg auch den Minimalwerten aus dem Zeitraum 1995 bis 2010. Der kürzliche Regen sorgte lediglich für einen kleinen Anstieg des Pegels. Die Breg befindet sich bei der Messstation Donaueschingen weiter unter der 50 Zentimeter-Marke.

Problem für die Stadt?

Sind die ausbleibenden Regenfälle auch ein Problem für die städtische Wasserversorgung? „Grundsätzlich sieht kein Wasserwerk ausbleibende Niederschläge gerne, das Donaueschinger Wasserwerk bildet hier keine Ausnahme. Konkret bereiten die ausbleibenden Niederschläge dem Donaueschinger Wasserwerk jedoch keine Probleme“, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

Gutterquelle liefert

Die Gutterquelle fasse nicht nur das Wasser aus dem Donau- und Bregkies, sondern speise sich auch aus tiefer liegendem Grundwasser, das wenig empfindlich auf Niederschlagsschwankungen reagiert. Donaueschingen sei in dieser Hinsicht gut aufgestellt, so Grüninger.

Es sei eine Stärke der Gutterquelle, dass sie sehr hoch und vor allem konstant Wasser ausschütte. Diese Schüttung liege im Normalfall bei zirka 200 Litern pro Sekunde. „Stand letzte Woche lag die Schüttung zwischen 160 bis 180 Litern pro Sekunde“, sagt Grüninger. Für Donaueschingen sei das noch immer mehr als genug.