Erst steht der berufliche Wechsel an, dann der Umzug in eine neue Stadt. Das ist eine Situation, die sich in einer zunehmend mobilen Gesellschaft tagtäglich ergibt. Schritt um Schritt machen sich die Neubürger mit den Gegebenheiten der neuen Heimat vertraut. Die Kinder gehen auf die neue Schule, Einkaufswege werden eingeübt, Kultur und Sehenswürdiges erschnuppert.

Bei einem Notfall hilft der Arzt immer

Aber was passiert, wenn jemand krank wird? „Bei einem Notfall wird ein Arzt immer helfen“, räumt Swantje Middeldorff, Pressesprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg ,Bedenken aus. Wer aber für seine Familie einen Hausarzt sucht, also einen dauerhaften Kontakt zu einem niedergelassenen Allgemeinmediziner aufbauen möchte, könnte Schwierigkeiten bekommen. Dass Praxen neue Patienten abweisen, sei in Baden-Württemberg eine deutlich zunehmende Problematik.

Differenzierter Blick

In Donaueschingen stellt sich die Situation gegenwärtig differenziert dar.Es gibt Allgemeinmediziner-Praxen, die neue Patienten aufnehmen, es gibt aber auch Ärzte, deren Karteien so stark gefüllt sind, dass sie sich lediglich um den Bestand kümmern können.

Wohl dem, der seinem Hausarzt auch bei etwas unangenehmen Untersuchungen vertrauen kann: Grundbedingung ist allerdings die Aufnahme in eine Patientendatei. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Nicht alle Allgemeinmediziner in Donaueschingen nehmen neue Patienten auf. | Bild: pressmaster-stock adobe

So wird es beispielsweise bei Karl Baur im neuen Jahr eine Verbesserung geben. Seine Praxis übergibt er im zweiten Quartal aus Altersgründen an den Internisten Jochen Sauter. Doch schon nach dem Jahreswechsel nimmt die Wolterdinger Praxis neue Patienten auf: zunächst allerdings beschränkt auf die Verwandten der bisherigen Patienten und Wolterdinger.





„Wir haben keine Kapazitäten für Neuaufnahmen“, ließ Markus Lutz ausrichten, der seine Praxis an der Werderstraße betreibt. Auf die telefonische Anfrage zu Patientenkapazitäten wollte sich die Praxisgemeinschaft Donaueschingen nicht äußern. An der Bahnhofstraße praktizieren zwei Ärzte und drei Ärztinnen in den Fachbereichen Allgemein- und Inneren Medizin.

Bei Dr. Stuff nur mit dem Hausarztprogramm

„Je nach Arbeitsaufkommen nehmen wir noch Patienten auf“, äußerte sich Susanne Gretzinger, die an der Eichendorffstraße praktiziert. Im Detail heißt das, dass sich die Aufnahmemöglichkeit um die Kapazitätsgrenze bewegt. Neue Patienten nimmt auch die Praxis von Karl Stuff an der Mühlenstraße auf. „Aber nur dann, wenn sie sich für das Hausarztprogramm entschließen“, schränkt der Allgemeinmediziner ein.

In diesem Jahr erst angefangen

Uneingeschränkte Aufnahmekapazitäten weist Daniel Fischer auf. Der Allgemeinmediziner hat in diesem Jahr die Praxis von Clemens Willmann an der Karlstraße übernommen. Seine Sprechstunden seien noch nicht komplett belegt.

Eine begründbare Unterscheidung lieferte auf Anfrage Andreas Schmidt, der gemeinsam mit der Kollegin Claudia Burkhardt und zwei angestellten Ärztinnen den Fachbereich Kinder- und Jugendmedizin abdeckt. „Zugezogene nehmen wir auf, aber Wechsler müssen wir abweisen.“ Wer den behandelnden Arzt wie einen Wanderpokal betrachte, sei nicht willkommen, auch weil sich das von den Kapazitäten her nicht darstellen lasse.

Frauen lassen sich lieber anstellen

Immer weniger Ärzte ließen sich nieder, immer weniger scheuten das Risiko, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, sagte die KV-Sprecherin. Dazu komme, dass die Medizin immer weiblicher werde. Ärztinnen bevorzugten zunehmend ein Angestelltenverhältnis, mit der Folge, dass Gemeinschaftspraxen zunähmen. Wo aber Praxen verschwänden, müssten sich Patienten daran gewöhnen, dass sie beim Arztbesuch die Grenzen der eigenen Stadt verlassen müssen.