Der Dezember ist eine umtriebige Zeit. Für nahezu jeden birgt der Monat zusätzliche Aufgaben, die mal gerne, mal von außen gefordert, erledigt werden. Zu den angenehmeren gehört es sicher, in der Weihnachtsbäckerei in der Familientradition bewährte oder frisch zugetragene Rezepte in leckere Brötchen zu verwandeln. Aber auch hier braucht es Zeit, die neben Beruf und häuslicher Arbeit freigeschaufelt werden muss. Und dann gibt es noch die Organisation dessen, wie man seine Lieben über die Feiertage festlich satt bekommt, an Heiligabend alle Geschenke zusammen, keinen Weihnachtsgruß vergessen und die Regie der Verwandten in Griff hat.

Dazu kommt eine höhere Schlagzahl im Beruf. Im Büro müssen zum Jahresende Projekte abgeschlossen werden. Die Statistik fordert genaue Zahlen, die Finanzbuchhaltung hätte am Ultimo gerne alle Schäfchen im Trockenen. In Handwerk und Gewerbe mag man den Kunden nicht über den Jahreswechsel warten lassen und im Einzelhandel fordern umsatzkräftige Wochen vollen Personaleinsatz. Die beschleunigte Zeit, die ab Weihnachten still zu stehen scheint, fordert auch die Schüler. Sind doch vor den Weihnachtsferien Tests, Klassenarbeiten oder Kursstufen-Klausuren zu schreiben.

Und was macht die Natur in dieser Zeit? Nun, sie arbeitet sich unmerklich Richtung Sommer hin. Das glauben Sie nicht, weil Sie wissen, dass der Winter mit Schnee und Kälte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch im Januar oder Februar Einzug halten wird? Das stimm zwart, aber dennoch wollen wir an dieser Stelle auf eine Entwicklung hinweisen, die froh stimmt. Die Tage werden nach der Wintersonnenwende wieder länger. Zwar verschiebt sich der Sonnenaufgang in Donaueschingen immer noch nach hinten. Heute Montag, geht die Sonne um 8.16 Uhr auf. Doch seit dem frühesten Sonnenuntergang, 16.32 Uhr von Nikolaus bis zum 16. Dezember, haben wir bis zum Silvestertag schon wieder neun Minuten Licht gewonnen. Der Tag ist mit acht Stunden und 24 Minuten gegenüber der Sonnenwende wieder drei Minuten länger.

Genug der Statistik? Nur noch ein Tipp: Nehmen Sie sich am 19. Juni vor, draußen zu sein. Bei schönem Wetter erleben Sie um 21.29 Uhr den Sonnenuntergang des längsten Tages. Fast 16 Sonnenstunden, was will man mehr. Wir brauchen einfach nur ein bisschen Geduld. Wer an diesem Abend schon etwas anders vor hat, sei versichert: Der späte Sonnenuntergang hält sich noch bis zum 1. Juli zu dieser Uhrzeit.