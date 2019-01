von Roland Dürrhammer

Es ist der erste gesellschaftliche Treffpunkt im Jahr: das Neujahrskonzert in den Donauhallen. Stets lockt das Konzert des SinfonieorchestersVillingen-Schwenningen nicht nur Donaueschinger in den Mozartsaal, sondern Musikliebhaber der ganzen Baar. Tradition verpflichtet. Doch wie macht sich der neue Dirigent? Denn Achim Fiedler war es der dritte Dirigent in Folge.

737 Besucher lauschen dem Sinfonieorchester

"Wir haben schon wieder einen neuen Dirigenten, und das soll nicht zur Regel werden, weil wir jedes Jahr unseren Dirigenten sehen wollen", begrüßte der Präsident der Musikfreunde Donaueschingen, Andreas Wilts, die 737 Besucher im Mozartsaal zum Neujahrskonzert mit dem SinfonieorchesterVillingen-Schwenningen.

"Winterlust", mit Werken der goldenen Epoche des Wiener Walzers, nannte Fiedler sein Programm, mit dem Fokus auf die Werke der Strauß-Familien mit Vater und Sohn Johann und dem Sohn Josef, der immer im Schatten der beiden stand. Eigentlich hatte der Vater seinen Söhnen verboten, Musiker zu werden, wohl wissend um die angehende Konkurrenz im eigenen Hause. Fiedler hatte die Werke "Delirien Walzer" und die beiden Polkas "Plappermäulchen und "Winterlust" von Josef Strauß ausgewählt, um den etwas unbekannteren Sohn in den Mittelpunkt zu rücken.

Schon nach dem ersten Stück, die Ouvertüre zur Operette "Eine Nacht in Venedig", von Johann Strauß wurde deutlich, dass Fiedler sein Orchester in der Kürzer der Zeit, bestens auf das Neujahrskonzert vorbereitet hatte.

Und dann wird im Mozartsaal viel geseufzt

Im Oktober 2018 unterschrieb er einen Fünf-Jahres-Vertrag beim Sinfonieorchester. Neben seinem glänzenden Einstieg als Dirigent, präsentierte sich Fiedler auch als ausgezeichneter Moderator. Lehrreich, mit Witz und Charme kündigte er die Werke an und lies es nicht aus, das Publikum aktiv am Konzert teilhaben zu lassen. So bei dem Seufzer Galopp von Johann Strauß Vater, bei dem das Publikum den ein und anderen Seufzer beitragen konnte.

In kürzester Zeit stelle der neue Dirigent des Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen, Achim Fiedler, ein abwechslungsreiches Programm für das Neujahrskonzert im Mozartsaal der Donauhallen zusammen.Bild: Roland Dürrhammer

Der "Schönbrunner Walzer" war eine Hommage an Josef Lanner, einem der berühmtesten Walzerkomponisten. "Nachdem Lanner wegen Betrunkenheit in der Lehre zum Graveur entlassen wurde und konnte er endlich seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Komponieren und Geigenspielen nachgehen", so Fiedler.

Zum Schluss wir viel geklatscht

Für gute Stimmung sorgte der "Marsch aus Boccaccio" von Franz von Suppé. "Wer dabei keine gute Laune bekommt, dem kann ich nicht mehr helfen", sagte Fiedler. Walzerklänge, Polkas und der Banditen Galopp erfüllten den Mozartsaal mit den Klangfarben der Streicher und Bläser. Ein glanzvoller Konzertabend endete mit dem Radetzky-Marsch, bei dem Fiedler nochmals das Publikum mit einbezog, in dem er es zum rhythmischen Klatschen im Wechsel von piano und forte aufforderte.