von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Die Gottesdienstbesucher haben sie schon erlebt, die neue Kirchenmusikerin der katholischen Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen. Anfang August hat Felicia Wieland ihren Dienst hier angetreten. Damit kann die Kirchenmusik in der Pfarrgemeinde nach der Sommerpause wieder mit dem vollen Programm starten.

Schon als Achtjährige Klavierunterricht

Die 23-jährige Kirchenmusikerin stammt aus dem Kreis Biberach. Im Dienstbüro im Pfarramt erzählt sie von ihrem geradlinigen Werdegang in Richtung Kirchenmusik. Schon als Achtjährige hat sie mit Klavierunterricht angefangen. Dann kamen Orgel und Querflöte dazu. Die C-Ausbildung für Kirchenmusik konnte sie bereits mit dem Abitur abschließen.

Felicitas Wieland ist die neue Kirchenmusikerin der Pfarrgemeinde Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Sie trat beim Wettbewerb Jugend musiziert auf und auch ihr freiwilliges soziales Jahr absolvierte sie im Rahmen von Kirchenmusik und zwar als Assistentin des Domkantors von Freiberg in Sachsen. Ihr Kirchenmusikstudium in Regensburg schloss sie mit dem Bachelor als B-Musikerin ab.

Unter anderen Angeboten entschied sich Felicia Wieland nach Abschluss ihres Studiums dann für die Kantorenstelle in Donaueschingen. Hier tritt sie mit einem halben Deputat die Nachfolge von Andreas Rütschlin an.

Die Aufgaben der neuen Kantorin

Zu ihren Aufgaben gehören die Orgeldienste in der Pfarrgemeinde Donaueschingen in St. Johann und St. Marien. Auch die Chöre, die Capella Musicale, die Frauenschola und den Kirchenchor Pfohren wird sie leiten. Außerdem wird sie sich um Organisten-Vertretungen kümmern. Für den Kinderchor ist weiterhin Regina Berner verantwortlich.

Donaueschingen Flaute bei den Katholiken, Doppelbesetzung bei den Protestanten: In der Donaueschinger Kirchenmusik verschieben sich momentan die Gewichte Das könnte Sie auch interessieren

Von ihrer Arbeit als Kirchenmusikerin hat Felicia Wieland in den vorhandenen Donaueschinger Strukturen exakte Vorstellungen. Ihr schwebt ein vielfältiges Angebot von Gregorianik über Romantik bis zu neuen geistlichen Liedern vor „Zur Ehre Gottes“. Dabei sollen „die Menschen Freude haben und gute Gemeinschaft erleben“.

Im aktuellen Pfarrbrief stellt sie sich den Gläubigen in der Seelsorgeeinheit vor. Während des vergangenen Monats hier in Donaueschingen habe sie schon viele freundliche Begegnungen erlebt. Das habe sie sehr motiviert und vorfreudig gestimmt, schreibt sie. „Daher freue ich mich vor allem auf die vielfältige Arbeit mit den drei Chören, der Frauenschola und Capella Musicale von Donaueschingen und dem Kirchenchor in Pfohren„, führt sie weiter aus. Dabei sollen für sie die Freude am Singen und am gemeinsamen Gestalten der Gottesdienste im Vordergrund stehen.