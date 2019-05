Als Andreas Schmid zum ersten Mal das Offizierskasino gesehen hat, wusste er: „Das ist ein ideales Gebäude in einer schönen Parkanlage.“ Das ist jetzt zwei, drei Jahre her und mittlerweile hat Schmid als Geschäftsführer von „Gnädinger & Mayer“ das Offizierskasino gekauft und will für neuen Glanz in der ehemaligen Vorzeigeadresse sorgen.

Auch der Denkmalschutz, unter dem sowohl das Gebäude als auch die Parkanlage stehen, hat ihn nicht abgeschreckt. „Wir sind auf Denkmalschutz spezialisiert und wir werden das Offizierskasino denkmalgerecht umbauen.“ Der Bauantrag sei schon im Rathaus eingegangen und mit dem Denkmalamt würden die Gespräche bereits laufen.

Denn in dem Gebäude, in dem einst rauschende Feste gefeiert wurden, sollen 14 Wohnungen entstehen. Nicht ganz leicht ist das Unterfangen, denn die südliche Fassade soll auf keinen Fall durch Balkone gestört werden. So entstehen auf der einen Seite Maisonette-Wohnungen und auf der anderen Seite kleinere Wohnungen. Die Größe liegt zwischen 45 Quadratmeter und 120 Quadratmeter. „Den Ballsaal wollen wir für die Allgemeinheit geöffnet halten und dort eine Begegnungsstätte schaffen“, erklärt Schmid. Auch ein Restaurant sei dort denkbar.

Architekt Hilmar Lutz freut sich, dass er ein „Gebäude vor Ort nachhaltig und positiv umgestalten“ kann. Das Denkmalamt hätte die Hoffnung gehabt, dass das Gebäude bei einer Sanierung eins zu eins erhalten hätte werden können. „Aber dann gibt es wirklich sehr wenige Nutzungsmöglichkeiten und Wohnraum wird überall gebraucht – auch hier in Donaueschingen„, erklärt Hilmar Lutz. Doch das Konzept für die Sanierung sei so aufgebaut worden, dass der Charakter des Gebäudes erhalten bleibt. Dazu gehört auch die Südansicht. Und auch das parkähnliche Grundstück soll erhalten bleiben und größtenteils der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Peter Rögele und Hubert Romer begutachten einen alten Kamin. | Bild: Jakober, Stephanie