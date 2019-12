Der Nahversorger-Standort in der Saverner Straße 2 ist bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für die umliegenden Wohngebiete und die nahegelegene Schullandschaft. Als der letzte Betreiber seine Türen schließen musste, war dies daher ein großer Schock. Umso erfreulicher war es für alle Betroffenen, als vor rund vier Wochen die abgehängten Zeitungen von den Schaufenstern verschwanden und die Familie Rebholz ihren in neuem Glanz erstrahlenden Landmarkt präsentierte.

Unter dem Namen „Roman`s Landmarkt“ gibt es nun in der Saverner Straße wieder einen Nahversorger mit einem üppigen über 230 Artikel fassenden Sortiment mit vielen regionalen Produkten. Großer Wert wird dabei auch auf dem Umweltgedanken gelegt. So wird Verpackungsmüll in vielen Bereichen vermieden.

Ein besonderer Höhepunkt ist die neu erstellte Backwarentheke mit Bistro. In einem angenehmen Ambiente bietet der Landmarkt hier Backwaren regionaler Bäckereien an. Das Bistro, welches auch sonntags geöffnet hat, lädt darüber hinaus zum Kaffeetrinken und Verweilen ein.

Verwaltung, Gemeinderat und Gewerbeverein ließen es sich daher nicht nehmen, der Familie Rebholz einen Besuch abzustatten und den Landmarkt näher kennenzulernen. Inhaber Roman Rebholz führte die Besucher durch die renovierten Räume und informierte über das breite Angebot. Neben dem klassischen Nahversorgersortiment gibt es eine Post- und Lotto-Annahmestelle. Aber auch einen besonderen Service bietet der Landmarkt an. Man kann sich Geschenkkörbe zusammenstellen stellen oder auch die Einkäufe direkt nach Hause liefern lassen.